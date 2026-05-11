وزير التعليم العالي: نستهدف 3 فروع لجامعات مصرية في أفريقيا

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي موازنة الوزارة والقطاعات التابعة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تستهدف على العمل على التواجد في أسواق خارجية وجذب طلاب باعتبارهم قوة مصر الناعمة ويكون التعليم جزء من الأمن القومي ويكون نموذج مستدام ولدينا جامعة لفرع جامعة القاهرة في الإمارات ولديها فرع في ماليزيا وجودنا في هذه الأسواق نعمل على الاستثمار فيه .

وأشار الوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم، الي أننا نستهدف ٣ فروع لجامعات مصرية في أفريقيا وبعض التخصصات لو تواجدنا فيها لن نتمكن من التواجد بكل الأسواق لكن يمكن أن نتواجد بها من خلال تحالفات.

وتابع : ندرس ٣ عروض حاليا للتواجد في أسيا ولذلك عملنا نماذج الدراسة الموجود في هذه الفروع ، وهذه الفروع لاتستهدف الطلبة الموجودين بهذه الدول ولكن نستهدف طلبة من دول أخري أيضا ولذلك نحتاج لزيادة برامج الجامعات المصرية لأن هناك جامعات حققت نجاح.

وأضاف الوزير : نعمل على التطوير في الجامعات الموجودة داخل مصر، والطالب المصري في أى جامعة نسمح له أن ينتقل من جامعته ليدرس في الجامعة التي يستهدفها قبل التخرج، وأشار الوزير الي أن الهدف من كل ذلك تحسين جودة التعليم وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس من خلال البرامج الخاصة وتصبح الجامعات لديها نوع من الاستدامة..هذا فيما يتعلق بالجامعات الحكومية.

وبالنسبة للجامعات الخاصة أوضح الوزير أن بعض الجامعات تقدم تعليم جيد وبعضها يسعى لتعظيم العوائد والوزارة تعمل الفترة القادمة على التأكد من تقديم خدمة تعليمية جيدة، مضيفا أخطأنا بتحويل الجامعات التكنولوجية الي جامعات أكاديمية ونسعي لتوفير قوة عمل ترتبط بالصناعة والخريجين منها يكونوا مرتبطين بالصناعة وسنعمل مع الوزارات المختلفة.

وتابع : فيه جامعة قريبا من كوريا ستكون موجودة عندنا والصين كذلك لأني لازالت وفقا للدراسات أحتاج عدد من الجامعات التكنولوجية وننظر لمؤشرات سوق العمل والتوظيف وكلفنا لجنة من الوزارة بكل الجامعات ونراجع كل برامجنا داخل الجامعات.

وحول منظومة البحث العلمي أكد الوزير أن تصنيف مصر رقم ٢٥ على مستوى العالم لكن يبقى السؤال .. هل البحث العلمي للنشر أم ضرورى أن يكون مفيد للمجتمع؟.. قولا واحدا لابد أن يكون مفيد للمجتمع والتطوير متكامل أستهدف به البشر قبل الحجر ولدينا أولويات لأننا نتحدث عن جمهورية جديدة تنبني اقتصادها على المعرفة " اقتصاد المعرفة" وهذا الأمر يبني دول وسنخطو خطوات جدية في هذا الأمر منها عمل "أستاذ أو باحث" لكل مصنع وندفع له مرتبه لكسر الفجوة وخلال شهرين مطلوب من الموجود عرض المشاكل ونستهدف تمويل الفرد وبعدها تمويل فريق عمل متكامل لعمل بحث علمي مرتبط بالسوق.

وتابع: عملنا فريق عمل ونأخذ منه الجانب التطبيقي ويكون له تأثير مجتمعي يصب في صالح اقتصاد المعرفة ونعمل على منح حوافز لهذا النوع من الأبحاث بجانب مسار حوكمة يمكن قياسه ونربط جزءا من أعضاء هيئة التدريس بالواقع المجتمعي.

وأضاف: مشروعات ماجستير أو دكتوراه سيكون لها دور في حل مشكلة الصناعة لربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي.

وحول مشروعات التخرج فإن الأكاديمية وصندوق المبتكرين سوف تمول مشروعات التخرج ونعطيهم الطلاب الأمل للمستقبل ولدينا طلاب لديهم مخرجات سيكون لها منتجات قريبا.. وباقي الطلاب نعمل على تمويل للأفكار وهدفنا تحويل المجتمع البحث الي مجتمع "ديناميك" ليصب في صالح اقتصاد المعرفة وبعض الوزارات تتعاون معنا في ذلك لخلق واقع مختلف داخل الدولة المصرية.