الحرارة تصل 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأثنين
بقيمة 30 قرشا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر
صحة غزة: 3 شهداء و16 جريحا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة
بالذكاء الاصطناعي.. حمو بيكا يحتفي بزيارة ماكرون للإسكندرية
لاعب إهناسيا ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
هل يجوز أداء العمرة بعد الحج؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
محافظ القاهرة : هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد
مجلس الشيوخ يفتح الجلسة العامة لمناقشة خطة تأمين الثانوية العامة
تجديد حبس صاحب «بيت فاطم» بتهم الاتجار بالبشر وهتك العرض
مدبولي يتفقد مصنع إنتاج كابلات الكهرباء بالسادات
"بيتكوين" تستقر قرب 81 ألف دولار وسط ترقب لتشريعات أمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
فتح باب التقدم للنداء السابع لبرنامج المشروعات البحثية متعددة الأطراف ضمن برنامج البريكس

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار دعم التعاون العلمي الدولي وتعزيز الشراكات البحثية بين دول مجموعة البريكس، تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء السابع لبرنامج المشروعات البحثية متعددة الأطراف لعام 2026، بهدف دعم مشروعات بحثية مشتركة تسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين دول البريكس.

 فتح باب التقدم للنداء السابع لبرنامج المشروعات البحثية متعددة الأطراف ضمن برنامج البريكس

ويستهدف البرنامج دعم المشروعات البحثية المشتركة في المجالات ذات الأولوية، والتي تشمل: الموارد المائية، والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والصحة والتكنولوجيا الحيوية والطب الحيوي، والغذاء، وعلوم المواد، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للجانب المصري في المشروع، ولمدة تصل إلى 3 سنوات.

ويشترط البرنامج أن يضم التحالف البحثي شركاء من ثلاث دول على الأقل من دول البريكس، مع الالتزام بقواعد التمويل الوطنية الخاصة بكل جهة داعمة، على أن يتم التقديم من خلال منصة BRICS الدولية، إلى جانب استيفاء متطلبات التقديم الوطنية لدى الهيئة.

ويجب على الفريق الدولي المشترك تقديم النموذج الموحد (Joint Application Form – JAF) في موعد أقصاه 16 يونيو 2026 – الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو (UTC+3) عبر منصة التقديم الإلكترونية:

http://ams.rfbr.ru/BRICS⁠

كما يتعين على الباحث الرئيسي المصري تقديم النموذج الموحد (JAF)، والمقترح البحثي والمستندات المطلوبة في موعد أقصاه 20 يونيو 2026 على الموقع الإلكتروني للهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open⁠

وللاطلاع على تفاصيل التقدم وتحميل المستندات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبرنامج:

http://brics-sti.org/index.php?p=new/41⁠

ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار:

https://stdf.eg⁠

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

