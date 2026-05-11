موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام منافسه ليدز يونايتد اليوم ضمن منافسات الجولة ال36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام ضد ليدز يونايتد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في صراع تفادي الهبوط بعدما هبط رسميا كلا من بيرنلي وولفرهامبتون قبل الجولة الأخيرة ويتبقى نادي واحد فقط بين توتنهام ووست هام ليكتمل عقد الهابطين.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما جاء ليدز يونايتد في المركز الـ14 برصيد 43 نقطة.

ويبتعد توتنهام عن وست هام بفارق نقطة واحده عن أول مركز هابط لدوري الدرجة الثانية فيما ضمن ليدز يونايتد الاستمرار بالبريميرليج بعد احتلال المركز السادس عشر برصيد 43 نقطة بالتساوي مع نوتنجهام فورست