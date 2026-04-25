بعد الفوز على وولفرهامبتون.. نجم توتنهام: أمامنا أربع مباريات نهائية

سجل جواو بالينيا، لاعب توتنهام هوتسبير، هدف الفوز قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، ليحقق فريقه أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 16 مباراة، وذلك بفوزه 1-0 على وولفرهامبتون واندررز، الفريق الهابط، على ملعب مولينيو يوم السبت. إلا أن توتنهام لا يزال ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب.

ويمتلك توتنهام 34 نقطة من 34 مباراة، لكنه لا يزال في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط، بعد فوز وست هام يونايتد المثير 2-1 على إيفرتون على أرضه، ما يترك توتنهام على بُعد نقطتين من منطقة الأمان.

كانت أمسية محبطة للضيوف، حيث لم يقدموا الكثير من الفرص الخطيرة حتى سجل بالينيا، الذي سجل أيضًا هدفًا متأخرًا في مباراة التعادل 1-1 على أرضه أمام وولفرهامبتون في وقت سابق من الموسم، هدف الفوز من تسديدة خاطئة من ريتشارليسون.

وتأكد هبوط وولفرهامبتون يوم الاثنين، لذا لم يشعر مشجعو الفريق المضيف بأي توتر، بينما كانت هذه مناسبة عصيبة أخرى لجماهير توتنهام، حيث أنهى فريقهم أخيرًا سلسلة طويلة من الهزائم في الدوري، لكنه لا يزال في وضع حرج.

وقال بالينيا لبي بي سي: "نأمل أن يُغير هذا شيئًا. هذا الفوز يعني لي وللجماهير وللنادي بأكمله أكثر من ذلك بكثير، فالموسم الذي عشناه حتى اليوم ليس عاديًا. تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية هذا الموسم."

وأضاف: "أمامنا أربع مباريات نهائية. علينا أن نؤدي واجبنا. نأمل أن يُغير هذا الفوز الأمور، وأن يمنحنا المزيد من الحافز، خاصةً بعد طول غياب الانتصارات."

وواصل: "ما يمكننا التحكم فيه الآن هو أداء واجبنا حتى نهاية الموسم والحفاظ على النادي في مكانه الطبيعي، وهو الدوري الإنجليزي الممتاز."



واستحوذ الضيوف على الكرة بنسبة 70% تقريبًا في الشوط الأول، لكنهم لم يُحسنوا استغلالها ولم يُخلقوا فرصًا تُذكر. خسر الفريق مهاجمه دومينيك سولانكي بسبب إصابة في أوتار الركبة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، ليحل محله ريتشارليسون.



وسنحت فرصة تسديد لتشافي سيمونز في بداية الشوط الثاني، لكنه سدد الكرة خارج المرمى، ثم خرج مصابًا في ضربة أخرى للمدرب روبرتو دي زيربي.



وسدد ماتيوس ماني رأسية فوق العارضة لصالح وولفرهامبتون، قبل أن يتصدى خوسيه سا ببراعة لرأسية رودريغو بنتانكور لاعب توتنهام من ركلة ركنية.



وأنقذ حارس توتنهام أنتونين كينسكي مرماه ببراعة من ركلة حرة نفذها جواو غوميز في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليحافظ الضيوف على نظافة شباكهم لأول مرة في 15 مباراة، ما يعزز زخمهم الإيجابي.



وسدد توتنهام كرتين فقط على المرمى طوال المباراة، لكن إحداهما كانت فرصة الفوز التي سجلها بالينيا.