توتنهام يفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف وينعش آماله بالبقاء في الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 1-0، على ملعب استاد مولينيو ضمن محاولات نجاة توتنهام من الهبوط إلى التشامبيون شيب بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف توتنهام اللاعب جوان بالينيا في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده للنقطة 34 ليحتل المركز الـ18 بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 17 ليحتل المركز العشرين والأخير وليهبط للدرجة الثانية التشامبيون شيب.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل وولفرهامبتون كالتال:

حراسة المرمى: سا

خط الدفاع: دوهيرتي - بوينو - جوميز

خط الوسط: ليما - اندريه - جوميز - بوينو

خط الهجوم: ماني - جوميز - أرمسترونج

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: كنسكي

خط الدفاع: بورو - دانسو - دي فين - سبينس

خط الوسط: جالاجير - بينتانكور - بيسوما

خط الهجوم: كولو مواني - سيمونز - سولانكي.