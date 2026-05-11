أمهات مصر: نطالب بخلو امتحانات نهاية العام بالمدارس من "الإستعراض والتعقيد"

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن أولياء الأمور يأملون في أن تأتي امتحانات نهاية العام 2026 متدرجة في مستوى الصعوبة، وبعيدة عن التعقيد أو “الإستعراض” في وضع الأسئلة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الطلاب هذا العام، سواء بسبب كثافة المناهج أو تلاحق الامتحانات دون وقت كافٍ للمراجعة.

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، بضرورة مراجعة المناهج الدراسية وآليات التقييم مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يضمن أن تكون المناهج مناسبة للمدة الزمنية لكل فصل دراسي، مع إعادة النظر في كثرة التقييمات والاختبارات المتلاحقة التي تسببت في ضغط كبير على الطلاب وأولياء الأمور طوال العام، مع أهمية الاستفادة من ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور والعمل على تلافي المشكلات التي ظهرت خلال العام الدراسي الحالي.

وقدمت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، عدة نصائح لأولياء الأمور والطلاب للاستعداد الجيد لـ امتحانات نهاية العام 2026 ، أهمها تنظيم وقت المذاكرة، والاهتمام بالراحة النفسية للأبناء، وتقليل التوتر داخل المنزل، مع التركيز على المراجعة الهادئة وعدم تحميل الطلاب فوق طاقتهم في الأيام الأخيرة قبل الامتحانات.

وكان قد تفاعل العشرات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على «فيسبوك»، حيث أكد البعض أن أبناءهم لم يتمكنوا من إنهاء المراجعات بشكل جيد بسبب استمرار امتحانات الشهور والتقييمات ، بينما اشتكى آخرون من طول بعض المناهج وكثافة المعلومات، خاصة في مواد الدراسات والعلوم للصف الأول والثاني الإعدادي، على حد قولهم.

كما أشار عدد من أولياء الأمور إلى أن الطلاب أصبحوا في حالة من الإرهاق الذهني وفقدان التركيز نتيجة ضغط الامتحانات المتتالية، مؤكدين أن أبناءهم بحاجة إلى امتحانات تراعي الفروق الفردية ومستوى الطالب المتوسط، وتساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء أكثر هدوءًا واستقرارًا.