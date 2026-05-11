تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بحصر أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية

تلقت الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج ، تعليمات عاجلة بإعداد تقرير بيان احصائي لوجبات التغذية المدرسية بجميع المدارس المستفيدة اعتبارا من تاريخ بداية المنظومة عام 2023 حتى العام الحالي متضمننا اعداد التلاميذ المستفيدين من الوجبة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم بسوهاج ، ان هذه التعليمات جاء بناءا على الفاكس الوارد من مكتب مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والادارية ( رقم ١٠٧٥ بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٩ ، والذي أفاد بطلب وزارة الصحة والسكان بتقرير بيان احصائي لوجبات التغذية المدرسية بجميع المدارس المستفيدة اعتبارا من تاريخ بداية المنظومة للعام 2023 حتى العام الحالي متضمننا اعداد التلاميذ المستفيدين من الوجبة

وقالت مديرية التربية والتعليم بسوهاج في خطاب رسمي لمديري الإدارات التعليمية ، أنه تنفيذا لتوجيهات الادارة المركزية للخدمات والادارة العامة للتغذية يرجي من التكرم بالتوجيه علي جميع الاقسام طرفكم بالتنبيه علي جميع المدارس التابعة بتنفيذ التعليمات وتسجيل الاحصائيات والبيانات المطلوبة علي رابط التسجيل الالكتروني

https://forms.gle/Cz1ME

كما تم التشديد على ان يتم التسجيل لجميع المدارس خلال يومين من تاريخه للأهمية القصوى ، مع طباعة صورة التسجيل على الموقع وارساله لقسم التغذية بالإدارة التعليمية فورا

وقالت مديرية التربية والتعليم بسوهاج : يتحمل السادة مديري المدارس المسؤولية بالكامل حال عدم الاخطار او التسجيل علي الموقع .

8 معلومات رسمية عن وجبات التغذية المدرسية

وكان قد كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، التفاصيل الكاملة لمنظومة وجبات التغذية المدرسية ، لحسم الجدل المثار بشأن أنباء عدم وصولها للطلاب .

حيث أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ما يلي :