تعليمات عاجلة بشأن دخول امتحان TOFAS للبرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي

يعقد اليوم الإثنين 11 مايو امتحان البرمجة العملي الترم الثاني ، لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة Qureu ، وذلك في مدارس 9 محافظات فقط وهي : الاسكندرية - الغربية - سوهاج - قنا - الفيوم - شمال سيناء - المنيا - كفر الشيخ - دمياط

وأعلنت الإدارات التعليمية تعليمات دخول امتحان TOFAS للبرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي ، مؤكدة ما يلي :

خطوات التحقق الأساسي (Basic Authentication)

• يرجى التأكد من التواصل المسبق مع المديريات، والإدارات التعليمية، والمدرسين بشأن تنفيذ خطوة التحقق الأساسي.

• عند الدخول إلى رابط الاختبار، سيطلب المتصفح إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور مبدئيَّين؛ للسماح بالوصول إلى صفحة تسجيل الدخول المعتادة للاختبار.

بيانات الدخول المبدئية:

• بيانات موحّدة لجميع الطلاب.

• سيتم الإعلان عنها ليلة الامتحان.

الأجهزة المستخدمة في أداء الاختبار

• يُفضَّل استخدام جهاز التابلت.

• في حال تعذّر الدخول من التابلت لأي سبب، يُسمح باستخدام:

أجهزة معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.

متطلبات الاتصال بالإنترنت

• يجب التأكد من توافر اتصال إنترنت مستقر أثناء الاختبار، سواء من خلال:

شبكة الإنترنت الخاصة بالمدرسة.

أو باقة إنترنت على شريحة التابلت (على سبيل المثال: 500 ميجابايت).

• لا يتطلب الاختبار سرعات إنترنت مرتفعة، لكنه يتطلب اتصالًا مستقرًا وغير متقطع.

تنبيه:

• عدم استقرار الاتصال بالإنترنت قد يؤدي إلى بطء تحميل الأسئلة، أو انقطاع جلسة الاختبار، أو توقف الاختبار عن الاستجابة.

• يُنصح بإغلاق أي متصفحات أو تطبيقات أخرى على الجهاز أثناء الاختبار، والإبقاء فقط على صفحة الاختبار نشطة.

طرق التعامل مع المشكلات التقنية أثناء الاختبار

في حال واجه الطلاب مشكلات، مثل بطء تحميل الأسئلة أو توقف الاختبار عن الاستجابة، يُنصح باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

1. إعادة تحميل صفحة الاختبار مرة واحدة.

2. في حال استمرار المشكلة، التأكد من سلامة اتصال الإنترنت.

3. ثم محاولة الدخول مرة أخرى، أو من جهاز آخر، في أسرع وقت ممكن.

تنبيه هام بخصوص الوقت

• يبدأ عدّاد توقيت الاختبار عند تسجيل الدخول وبدء الاختبار لأول مرة، ويستمر لمدة 40 دقيقة.

• أي انقطاع في الإنترنت، أو محاولات لإعادة الدخول، أو تبديل الأجهزة، يُحتسب من زمن الاختبار.

خامسًا: تنبيهات عامة

• لا يُنصح بمحاولات الدخول المتكررة أو تغيير الأجهزة دون إشراف.

• في حال واجه الطالب أي مشكلة أثناء الدخول أو أثناء أداء الاختبار، يجب إبلاغ المشرف فورًا، وعدم اتخاذ أي إجراء فردي.