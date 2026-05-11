قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي
«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار
لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا
اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح
وزير الزراعة يوقع بروتوكولا للتحسين الوراثي وتكويد الماشية بالتعاون مع الخدمة الوطنية والقطاع الخاص
عبادة تجعلك في حفظ وأمان الملائكة.. علي جمعة ينصح بها
هل يعفى الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية حال نشر معلومات خاطئة.. القانون يجيب
الهلال الأحمر يطلق القافلة 193 لدعم أهالي غزة
الأهلي الأفضل.. ضياء السيد: الدوري لم يُحسم بعد والمنافسة مازالت مستمرة
إيران على رأس الأولويات.. ترامب يزور الصين في الفترة بين 13 إلى 15 مايو
4 أيام للتحقيقات.. حبس متحرش الموتوسيكل في سوهاج
إصابة مواطن أمريكي تواجد على متن سفينة "إم في هونديوس" بفيروس هانتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة بشأن دخول امتحان TOFAS للبرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يعقد اليوم الإثنين 11 مايو امتحان البرمجة العملي الترم الثاني ، لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة Qureu ، وذلك في مدارس 9 محافظات فقط وهي : الاسكندرية - الغربية - سوهاج - قنا - الفيوم - شمال سيناء - المنيا - كفر الشيخ - دمياط

وأعلنت الإدارات التعليمية تعليمات دخول امتحان TOFAS للبرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي ، مؤكدة ما يلي :

May be an image of text

 خطوات التحقق الأساسي (Basic Authentication)

• يرجى التأكد من التواصل المسبق مع المديريات، والإدارات التعليمية، والمدرسين بشأن تنفيذ خطوة التحقق الأساسي.

• عند الدخول إلى رابط الاختبار، سيطلب المتصفح إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور مبدئيَّين؛ للسماح بالوصول إلى صفحة تسجيل الدخول المعتادة للاختبار.

بيانات الدخول المبدئية:

• بيانات موحّدة لجميع الطلاب.

• سيتم الإعلان عنها ليلة الامتحان.

 الأجهزة المستخدمة في أداء الاختبار

• يُفضَّل استخدام جهاز التابلت.

• في حال تعذّر الدخول من التابلت لأي سبب، يُسمح باستخدام:

أجهزة معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.

 متطلبات الاتصال بالإنترنت

• يجب التأكد من توافر اتصال إنترنت مستقر أثناء الاختبار، سواء من خلال:

شبكة الإنترنت الخاصة بالمدرسة.

أو باقة إنترنت على شريحة التابلت (على سبيل المثال: 500 ميجابايت).

• لا يتطلب الاختبار سرعات إنترنت مرتفعة، لكنه يتطلب اتصالًا مستقرًا وغير متقطع.

تنبيه:

• عدم استقرار الاتصال بالإنترنت قد يؤدي إلى بطء تحميل الأسئلة، أو انقطاع جلسة الاختبار، أو توقف الاختبار عن الاستجابة.

• يُنصح بإغلاق أي متصفحات أو تطبيقات أخرى على الجهاز أثناء الاختبار، والإبقاء فقط على صفحة الاختبار نشطة.

 طرق التعامل مع المشكلات التقنية أثناء الاختبار

في حال واجه الطلاب مشكلات، مثل بطء تحميل الأسئلة أو توقف الاختبار عن الاستجابة، يُنصح باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

1. إعادة تحميل صفحة الاختبار مرة واحدة.

2. في حال استمرار المشكلة، التأكد من سلامة اتصال الإنترنت.

3. ثم محاولة الدخول مرة أخرى، أو من جهاز آخر، في أسرع وقت ممكن.

تنبيه هام بخصوص الوقت

• يبدأ عدّاد توقيت الاختبار عند تسجيل الدخول وبدء الاختبار لأول مرة، ويستمر لمدة 40 دقيقة.

• أي انقطاع في الإنترنت، أو محاولات لإعادة الدخول، أو تبديل الأجهزة، يُحتسب من زمن الاختبار.

خامسًا: تنبيهات عامة

• لا يُنصح بمحاولات الدخول المتكررة أو تغيير الأجهزة دون إشراف.

• في حال واجه الطالب أي مشكلة أثناء الدخول أو أثناء أداء الاختبار، يجب إبلاغ المشرف فورًا، وعدم اتخاذ أي إجراء فردي.

امتحان TOFAS للبرمجة الصف الأول الثانوي الأول الثانوي الإدارات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

موعد زيادة المعاشات.. التأمينات تحدد موعد الصرف

معاشات

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى؟ .. وموعد الزيادة الجديدة

التضامن الاجتماعي

التضامن: تدريب فريق وحدة إدارة الحالة والعاملين بالبيوت الصغيرة

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد