مفيش حد أكبر مني| تفاصيل خناقة "متابع تعليم القاهرة" أثناء جولته بمدرسة في المعصرة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم حدوث “خناقة ” بين مدير مدرسة الشهيد محمد عبد العظيم الابتدائية التابعة لإدارة المعصرة التعليمية بالقاهرة ، ومتابع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة داخل المدرسة.

ومن جانبه كشف إسلام لبيب مدير مدرسة الشهيد محمد عبد العظيم حقيقة هذه الأنباء المتداولة موضحا تفاصيل الأزمة التي حدثت بينه وبين المتابع، حيث أكد مدير المدرسة ، أنه في يوم الأحد الماضي الموافق 2026/5/3 ، حضر للمدرسة في الفترة الثانية أحد المتابعين التابعين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

وقال مدير المدرسة : أثناء زيارة المتابع للمدرسة ، فوجئ العاملون بالمدرسة منذ دخول المتابع بطريقة تعامل غير لائقة اتسمت بالتعالي والتنمر على بعض المعلمين والعاملين ، لدرجة أن المتابع المذكور قام بالتلفظ بعبارات غير مناسبة في حق المدرسة، حيث وصفها بأنها “زبالة وزريبة”، ثم تفاخر بأنه من عائلة كبيرة بمنطقة المعصرة.

وأضاف مدير المدرسة: أثناء حديث المتابع معي قام بإلقاء القلم فى وجهي ، وبعد ذلك حاول معلم بالمعاش ويعمل بنظام الحصة بالمدرسة ، أن يشرح بعض الأمور للمتابع بكل احترام قائلاً: “اسمعني بس أنا راجل كبير”، إلا أن المتابع رد عليه قائلاً: “مفيش أكبر مني هنا”، وهو ما تسبب في حالة استياء بين العاملين بالمدرسة.

وأخيرا اختتم مدير المدرسة كلامه قائلا : هذا ما حدث أمام الجميع ، وتم الاتصال بالشرطة والنجدة وبالفعل حضرت الشرطة وتم عمل تصالح بيني وبين متابع المديرية.

وقال مدير المدرسة : نؤكد أن مدرسة الشهيد محمد عبد العظيم الفترة الثانية تضم نخبة محترمة ومتعاونة من المعلمين والعاملين، وتشهد دائماً إشادة من السادة المتابعين والزائرين لما يبذل داخل المدرسة من جهد واضح في العملية التعليمية والأنشطة المختلفة، كما ندعو الجميع إلى زيارة صفحة المدرسة “محبى مدرسة الشهيد محمد عبد العظيم الفترة الثانية” للاطلاع على حجم الأنشطة والمجهود المبذول وروح التعاون والمحبة بين جميع العاملين والطلاب داخل المدرسة.

وأضاف: نؤكد احترامنا الكامل لجميع الجهات التعليمية والسادة المتابعين الذين يحرصون دائماً على تقديم الدعم والتقدير للجهود المبذولة داخل المدرسة، مع تمسكنا بحق الجميع في المعاملة الكريمة والاحترام المتبادل.