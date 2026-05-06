الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أم تستغيث بوزير التعليم: امتحانات شهر أبريل "جت من كتاب خارجي" والإدارة خالفت التعليمات

ياسمين بدوي

استغاثت دينا حشيش ولية أمر بمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في فيديو لها عبر فيس بوك ، من عدم إلتزام مدارس إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في امتحانات شهر ابريل 2026

حيث قالت دينا حشيش : امتحان شهر ابريل سنة أولى اعدادي عربي في ادارة القاهرة الجديدة التعليمية ماجاش منه ولا حاجة لا من كتاب التقييمات ولا من كتاب المدرسة ، واتفاجئنا ان كله جاي من "كتاب خارجي شهير".

وأضافت : الوزير نبح صوته ان الامتحان لازم مايخرجش من كتاب المدرسة والتقييمات .. ودي حركة جريئة جدا من إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وعلم موقع صدى البلد ، أن شكوى ولية الأمر المتداولة حاليا على فيس بوك بالفيديو ، جاري التحقيق فيها لمحاسبة المخطئين واتخاذ اللازم.

وكانت مدارس محافظة القاهرة ، قد بدأت عقد امتحانات شهر ابريل 2026 من يوم السبت  الموافق ٢٠٢٦/٥/٢ ، واستمرت الامتحانات وفقا لـ جدول امتحانات شهر ابريل 2026 المعلن في المدارس حتى اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٦

وقالت  الدكتورة/ همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ،  أن امتحانات شهر ابريل 2026 تم عقدها خلال اليوم الدراسي، بما يضمن سير الدراسة بشكل منتظم وعدم التأثير على الخطة التعليمية.

ومن جانبها ، قامت الدكتورة ميرفت مصطفى – مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، بجولة ميدانية لعدد من مدارس الإدارة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام اليوم الدراسي. في إطار حرص إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على تحقيق أعلى درجات الانضباط والارتقاء بالعملية التعليمية.

حيث زارد مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية اليوم مدرسة المشير أحمد إسماعيل الثانوى بنين ، وحرصت على متابعة طابور الصباح والتأكد من انتظامه وترسيخ القيم الوطنية لدى الطلاب ، و الاطمئنان على نسب حضور الطلاب وانتظامهم داخل الفصول ، و متابعة الأنشطة التربوية وتفعيلها بما يحقق تنمية شاملة للطلاب ، والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي داخل المدارس.

وحرصت مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على الاطمئنان على انتظام امتحانات شهر ابريل وسيرها بشكل منظم ، متابعة كافة الجوانب التعليمية والإدارية داخل المدارس.

 وأكدت مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية  خلال الزيارة على أهمية الالتزام والانضباط كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية، مشيدةً بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والمعلمين في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

 كما شددت مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية  على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب.

