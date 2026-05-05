أمل الهواري مديراً لمجموعة مدارس 30 يونيو بوزارة التربية والتعليم

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعيين أمل الهواري مديرا لمجموعة مدارس 30 يونيو

وكانت أمل الهواري قد شغلت وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية ، ومدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف

وتعد مدارس 30 يونيو هي مدارس خاصة كانت في السابق تتبع منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ، وتم ضمها بحكم بالقضاء فإن مدارس ٣٠ يونيو باتت تابعه لوزارة التربية والتعليم بشكل مباشر

و حظيت مجموعة مدارس 30 يونيو بإهتمام وزارة التربية والتعليم وشهدت تفوقا ملحوظا في طريقه إدارتها وإمكانياتها التربوية والتعليمية مما تسبب في أن تصبح مدارس 30 يونيو الاختيار الأول بالنسبة لأولياء الأمور وتتفوق على باقي المدارس الدولية والخاصة

وتضم مجموعة مدارس 30 يونيو أكثر من ١٢٠ مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية من جميع مستويات التعليم (لغات -دولى) .تحت إشراف وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى

وتهدف مجموعة مدارس 30 يونيو إلى الارتقاء بمستوى المدارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتزويدها بكافة الاحتياجات والموارد المادية والأكاديمية في إطار خطه الدولة الشاملة لرفع مستوى التعليم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .