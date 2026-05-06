بالأسماء..تغييرات جذرية بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم|ماذا قرر عبد اللطيف؟

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حركة تغييرات جديدة في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وشملت حركة التغييرات الجديدة المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :



ضم الإدارة العامة للتعليم المجتمعي إلى التعليم العام وتكليف الدكتورة أماني الفار مدير عام لها بجانب عملها مديرا لمدارس النيل المصرية الدولية

تفكيك الإدارة المركزية للتسرب من التعليم



سحر الألفي رئيسا لمركزية التربية الخاصة بعد التجديد لها



تفكيك الإدارة المركزية للإستثمار

تعيين محسن عبد العزيز رئيسا للإدارة المركزية للمجمعات التعليمية



أسامة عبد الفتاح مديرا لإدارة الكوارث والحد من المخاطر

تعيين أمل الهواري مديرا لمجموعة مدارس 30 يونيو

نقل هشام جعفر محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

نقل أحمد جمعة محمد مدير إدارة بالإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان





نقل أحمد السيد عبد العال من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد

نقل إسلام عفت عبدالعليم من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة





نقل ابتسام محمد شعبان من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة التبين التعليمية بمحافظة القاهرة





نقل محمد عادل محمد من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة الفرافرة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد

وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه التغييرات الجديدة التي اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في خريطة القيادات ، تأتي في إطار التغييرات الادارية المعتادة التي تشهدها الوزارة من في من حين لآخر لتجديد الدماء وتطوير الآداء .

ونفى المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد كل ما يقال بشأن تشميع ادارة التعليم الخاص بالوزارة مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح تماما