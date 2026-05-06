قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع في سعر طن الحديد.. والأسمنت يتخطى الـ 4000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم
كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف
وزير الصحة يوافق على إجراء الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة «مجانا»
رسميا.. تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15%
بالأسماء..تغييرات جذرية بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم|ماذا قرر عبد اللطيف؟
برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية بالنيابة ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء..تغييرات جذرية بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم|ماذا قرر عبد اللطيف؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حركة تغييرات جديدة في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وشملت حركة التغييرات الجديدة المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :
 

  • ضم الإدارة العامة للتعليم المجتمعي إلى التعليم العام وتكليف الدكتورة أماني الفار مدير عام لها بجانب عملها مديرا لمدارس النيل المصرية الدولية 
  • تفكيك الإدارة المركزية للتسرب من التعليم
     
  • سحر الألفي رئيسا لمركزية التربية الخاصة بعد التجديد لها 
     
  • تفكيك الإدارة المركزية للإستثمار 
  • تعيين محسن عبد العزيز رئيسا للإدارة المركزية للمجمعات التعليمية
     
  •  أسامة عبد الفتاح مديرا لإدارة الكوارث والحد من المخاطر
  • تعيين أمل الهواري مديرا لمجموعة مدارس 30 يونيو
  • نقل هشام جعفر محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
  • نقل أحمد جمعة محمد مدير إدارة بالإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان


 

  • نقل أحمد السيد عبد العال من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد 
  •  نقل إسلام عفت عبدالعليم من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة


 

  • نقل ابتسام محمد شعبان من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة التبين التعليمية بمحافظة القاهرة


 

  • نقل محمد عادل محمد من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة الفرافرة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد

وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه التغييرات الجديدة التي اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في خريطة القيادات ، تأتي في إطار التغييرات الادارية المعتادة التي تشهدها الوزارة من في من حين لآخر  لتجديد الدماء وتطوير الآداء .

ونفى المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد كل ما يقال بشأن تشميع ادارة التعليم الخاص بالوزارة مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح تماما

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم حركة تغييرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

دخل الربيع يضحك

دخل الربيع يضحك يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

محمود سعد - حازم إمام

حازم إمام ضيف محمود سعد في كامل العدد

خافيير بارديم يتحدث بإعجاب عن بينيلوبي كروز ويكشف أسرار التوازن بين الحب والنجاح

خافيير بارديم يتحدث بإعجاب عن بينيلوبي كروز ويكشف أسرار التوازن بين الحب والنجاح

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد