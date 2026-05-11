بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي اليوم.. والتعليم تكشف شروط النجاح

تشهد جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية اليوم ، بدء التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

ومن المقرر أن يستمر التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في المدارس ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وأكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تطبيق القرار الوزاري 136 لسنة 2024 وتعديلاته الخاصة بتقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي ، مشددة على استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي أثناء انعقاد التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

ويقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الاداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريري والشفهي والمهاري ، ويتم احاطة أولياء الامور بنتائج هذه التقييمات

شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 التي على أساسها سيسمح لهم بالإنتقال إلى الصف الأعلى العام الدراسي القادم .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 تتمثل في :

حضور التلاميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين

أداء التقييم المبدئي والنهائي

لن يُنقل الطالب للصف الأعلى في هذه الحالة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة عدم حضور أي تلميذ هذه النسبة وعدم اجتيازه للتقييم النهائي ، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة

وكانت قد عقدت المدارس الاثنين 20 ابريل 2026 ، التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 .

جاء ذلك تنفيذاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي قررت أن يكون موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 ، من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026