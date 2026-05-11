الصناعة تناقش خطط التوسع الصناعي وخفض الانبعاثات ودعم الإنتاج المحلي

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع وفد شركة Cemex المالكة لشركة أسمنت أسيوط، برئاسة أنطونيو دياز رئيس شركة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، وزينب حجازي نائب رئيس الشركة للشؤون المؤسسية والاستدامة، وذلك لبحث رؤية الشركة للتوافق مع خطط الدولة للتنمية الصناعية وآفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.



وشارك في اللقاء المهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، حيث تناول الاجتماع استعراض خطط الشركة في مجالات التصنيع المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب بحث فرص التوسع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.



خطط خفض الانبعاثات

واستعرض وفد الشركة جهود سيمكس العالمية، التي تأسست منذ نحو 120 عامًا وتمتلك 52 مصنعًا في 26 دولة وتوظف نحو 39 ألف عامل، لتحقيق مبادئ الاستدامة وتقليل الأثر الكربوني في الصناعة، ضمن خطتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما تناول اللقاء أنشطة مصنع الشركة في صعيد مصر لإنتاج الأسمنت والكلينكر، والتي بدأت منذ 27 عامًا، إلى جانب جهود الشركة في معالجة المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل (RDF) بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن إنتاج منتجات صديقة للبيئة.



توسعات وإنتاج محلي



وأكد وزير الصناعة، دعم الوزارة لكافة الجهود التي تبذلها الشركات لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، سواء من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار في التصنيع أو الاعتماد على الوقود البديل وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز صادرات الشركات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال التوافق مع معايير آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، مؤكدًا أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي ومواكبة حركة التنمية العمرانية والمشروعات القومية.

كما شدد على ضرورة التوسع في الصناعات المغذية للأسمنت بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، خاصة في ظل تنامي الطلب من الأسواق المجاورة على الأسمنت ومنتجاته.



مصر سوق استراتيجية



من جانبه، أكد أنطونيو دياز رئيس شركة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية للشركة، مشيرًا إلى حرص سيمكس على مواءمة عملياتها مع أولويات الدولة المصرية لتعزيز الصناعة المستدامة.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتقديم حلول بناء متطورة ومنخفضة الكربون، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.