تباين أسعار العملات في مصر مستهل تعاملات اليوم

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 52.52 جنيه.

سعر البيع: 52.62 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 37.87 جنيه.

سعر البيع: 38.16 جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 38.35 جنيه.

سعر البيع: 38.50جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 61.71جنيه.

سعر البيع: 62.03 جنيه.



سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 71.24 جنيه.

سعر البيع: 71.68 جنيه.



وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 67.38 جنيه.

سعر البيع: 67.73 جنيه.



بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 8.25 جنيه.

سعر البيع: 8.29 جنيه.



سجل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 5.66 جنيه.

سعر البيع: 5.71 جنيه.



وصل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 5.69جنيه.

سعر البيع: 5.72 جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 7.72 جنيه.

سعر البيع: 7.74جنيه.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 33.41جنيها.

سعر البيع: 33.62جنيه.





أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو :

سعر الشراء: 166.57 جنيه.

سعر البيع: 171.84جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو :

سعر الشراء: 13.95 جنيه.

سعر البيع: 14.02 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو :

سعر الشراء: 14.28 جنيه.

سعر البيع: 14.32 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو :

سعرالشراء: 137.11 جنيه.

سعر البيع: 139.56 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعر الشراء: 13.32 جنيه.

سعر البيع: 14.43 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعر الشراء: 73.22 جنيه.

سعر البيع: 73.32 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعرالشراء: 134.37 جنيه.

سعر البيع: 136.67 جنيه.