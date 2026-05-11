قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي
«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار
لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا
اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح
وزير الزراعة يوقع بروتوكولا للتحسين الوراثي وتكويد الماشية بالتعاون مع الخدمة الوطنية والقطاع الخاص
عبادة تجعلك في حفظ وأمان الملائكة.. علي جمعة ينصح بها
هل يعفى الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية حال نشر معلومات خاطئة.. القانون يجيب
الهلال الأحمر يطلق القافلة 193 لدعم أهالي غزة
الأهلي الأفضل.. ضياء السيد: الدوري لم يُحسم بعد والمنافسة مازالت مستمرة
إيران على رأس الأولويات.. ترامب يزور الصين في الفترة بين 13 إلى 15 مايو
4 أيام للتحقيقات.. حبس متحرش الموتوسيكل في سوهاج
إصابة مواطن أمريكي تواجد على متن سفينة "إم في هونديوس" بفيروس هانتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين أسعار العملات في مصر مستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية تباينا بمستهل تعاملات اليوم.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية في مصر خلال مستهل تعاملات  اليوم الإثنين 11 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

 سعر الشراء: 52.52 جنيه.
سعر البيع: 52.62 جنيه.
 

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 37.87 جنيه.
سعر البيع: 38.16 جنيه.
 

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:

سعر الشراء: 38.35 جنيه.
سعر البيع: 38.50جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 61.71جنيه.
سعر البيع: 62.03 جنيه.
 

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 71.24 جنيه.
سعر البيع: 71.68 جنيه. 
 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:

 سعر الشراء: 67.38 جنيه.
سعر البيع: 67.73 جنيه.
 

بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 8.25 جنيه.
سعر البيع: 8.29 جنيه.
 

سجل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم  الإثنين: 
سعر الشراء: 5.66 جنيه.
سعر البيع: 5.71 جنيه. 
 

وصل سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 5.69جنيه.
سعر البيع: 5.72 جنيه. 
 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:

 سعر الشراء: 7.72 جنيه.
سعر البيع: 7.74جنيه.
 

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:

سعر الشراء: 33.41جنيها.
سعر البيع: 33.62جنيه. 


 

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو :

سعر الشراء: 166.57 جنيه.

سعر البيع: 171.84جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو :

سعر الشراء: 13.95 جنيه.

سعر البيع: 14.02 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو :

سعر الشراء: 14.28 جنيه.

سعر البيع: 14.32 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو :

سعرالشراء: 137.11 جنيه.

سعر البيع: 139.56 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم  نحو :

سعر الشراء: 13.32 جنيه.

سعر البيع: 14.43 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعر الشراء: 73.22 جنيه.

سعر البيع: 73.32 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعرالشراء: 134.37 جنيه.

سعر البيع: 136.67 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية العملات الأوروبية العملات الآسيوية أسعار العملات العربية سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

القلب

احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

كيس رقائق البطاطس

دراسة تفجر مفاجأة.. تناول كيس رقائق البطاطس يوميا يصيبك بهذا المرض

بوسي

بوسي تخطف الأنظار بجمبسوت جينز في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد