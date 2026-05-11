رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع جماعي.. أسعار العملات العربية في مصر

علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل سعر الدينار الكويتي الأعلى قيمة الآن 171.87 جنيه للبيع مقابل 174.95 جنيه للبيع سعر سعر  الإثنين الماضي بانخفاض 3 جنيهات.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء نحو :

سعر الشراء: 166.71 جنيه.

سعر البيع: 171.87 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو :

سعر الشراء: 13.95 جنيه.

سعر البيع: 14.02 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو :

سعر الشراء: 14.28 جنيه.

سعر البيع: 14.32 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو :

سعرالشراء: 137.11 جنيه.

سعر البيع: 139.50 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم  نحو :

سعر الشراء: 13.32 جنيه.

سعر البيع: 14.46 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعر الشراء: 73.22 جنيه.

سعر البيع: 73.32 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعرالشراء: 134.37 جنيه.

سعر البيع: 136.68 جنيه.

الدينار الأعلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا

