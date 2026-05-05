الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم: ارتفاع الدينار واستقرار الريال والدرهم

علياء فوزى

تباينت أسعار العملات العربية في مصر بشكل طفيف مستهل تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدينار الكويتي الأعلى قيمة الآن 174.95 جنيه للبيع مقابل 174.66جنيه للبيع سعر أمس الإثنين بزيادة 29 قرشا، فيما استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء نحو :

سعر الشراء: 169.58 جنيه.

سعر البيع: 174.95 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء نحو :

سعر الشراء: 14.20 جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء نحو :

سعر الشراء: 14.54 جنيه.

سعر البيع: 14.58 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو :

سعرالشراء: 139.61جنيه.

سعر البيع: 142 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم  نحو :

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

سعر البيع: 14.71 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعر الشراء: 74.56 جنيه.

سعر البيع: 75.67 جنيها.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم نحو :

سعرالشراء: 136.83 جنيه.

سعر البيع: 139.20 جنيه.

الدينار الأعلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

أسعار الذهب اليوم

