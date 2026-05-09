أسعار العملات العربية بالبنوك.. الدينار الكويتي يواصل الصدارة أمام الجنيه



شهدت أسعار العملات العربية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 9 مايو 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط هدوء في حركة التداول مع عطلة نهاية الأسبوع، ما انعكس على ثبات نسبي في مستويات الصرف دون تغييرات تُذكر.



أسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم



الدرهم الإماراتي: 13.67 جنيه للشراء – 14.38 جنيه للبيع

الريال السعودي: 13.87 جنيه للشراء – 14.18 جنيه للبيع

الدينار الكويتي: 168.60 جنيه للشراء – 175.50 جنيه للبيع

الريال القطري: 13.98 جنيه للشراء – 14.15 جنيه للبيع

الريال البحريني: 130.60 جنيه للشراء – 132.20 جنيه للبيع

الريال العُماني: 129.80 جنيه للشراء – 131.40 جنيه للبيع

الدينار الأردني: 73.80 جنيه للشراء – 74.60 جنيه للبيع



الدينار الكويتي يتصدر قائمة العملات الأعلى قيمة



واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري، محافظًا على مستوياته المرتفعة داخل البنوك، مدعومًا باستقرار نسبي في الطلب والعرض داخل السوق المصرفية.



الريال السعودي يواصل الاستقرار مع اقتراب موسم الحج



سجل الريال السعودي حالة من الثبات أمام الجنيه المصري، في ظل استمرار الطلب عليه مع اقتراب موسم الحج 2026، ما يجعله من أكثر العملات العربية متابعة خلال هذه الفترة.



هدوء في سوق الصرف وترقب للتحركات المقبلة



ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف المحلية مع نهاية الأسبوع، وسط ترقب من المتعاملين لأي تغيرات قد تطرأ على أسعار العملات خلال الفترة المقبلة، في ضوء تطورات الأسواق العالمية وحركة الطلب على النقد الأجنبي.