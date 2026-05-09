سعر الذهب اليوم.. استقرار بكافة الأعيرة.. ماذا حدث للمعدن الأصفر؟

استقر سعر الذهب مع أول تعاملات له صباح اليوم السبت 9-5-2026، بمختلف الأعيرة الذهبية ودون أي تغيير منذ اغلاق العمل في الصاغة.

سعر الذهب اليوم

واستمر ثبات سعر المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب لأغلب المتابعين داخل السوق المحلي.

تذبذب مسائي

وتعرض سعر جرام الذهب لهبوط طفيف في قيمته خلال تداولات أمس لم يتجاوز الـ15 جنيهاً.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 7015 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7994 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7328 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7015 جنيها للشراء و 6995 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيها للشراء و5995 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4726 دولار للشراء و 4725 دولار للبيع.