اقتصاد

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستهدف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛ العمل على تيسير وسائل المعيشة على المواطنين بما في ذلك موظفي الجهاز الحكومي على مستوى الوزارات والهيئات وذلك من خلال تكبير صرف مرتبات شهر مايو الجاري قبل حلول عيد الأضحي المبارك.

عيدية الحكومة للموظفين

وتسعى وزارة المالية باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بصرف الرواتب دوريًا للموظفين و العاملين بالدولة بمختلف الدرجات والهيئات الوظيفية، نظرًأ لاختصاصها في تدبير المرتبات من الموازنة العامة للدولة على مدار السنة المالية.

صرف الرواتب

وفقا لما هو متبع فإن وزارة المالية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت في استعدادات تجهيز صرف رواتب شهر مايو 2026 قبل حلول العيد.

توقيت صرف المرتبات

يبدأ مواد صرف مرتبات شهر مايو 2026  أي بعد 11 يومًا من الآن وسط حرص من جانب الجهات الموازنية التابعة لوزارة المالية ومتابعة دورية من قبل القيادة السياسية للتأكيد على عمليات عدم تأخر المرتبات على الموظفين.

رواتب الموظفين والمعاشات

لماذا الصرف مبكرًأ

جاءت توجيهات عليا لـ وزارة المالية بإعتبارها الجهة المنوطة بتحويل واستحقاق مرتبات شهر مايو 2026 على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية.

وبحسب التعليمات التي صدرت لوزارة المالية من قبل القيادة السياسية بالتيسير على الموظفين بالدولة لتقليل تبعات التداعيات الجيوسياسية و تلبية احتياجات ذويهم وأسرهم و الوفاء بالإلتزامات الشهرية الخاصة بهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك؛ فإن الجهات المعنية داخل الوزارة تقوم بتعجيل عمليات صرف المرتبات.

رواتب

موعد صرف المرتبات

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار 5 أيام متصلة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 حتي الخميس 21 من مايو الجاري ولمدة 3 أيام متصلة؛ ثم تستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقان 24 و 25 من نفس الشهر.

وتأتي تلك التحركات في اطار توجهات وزارة المالية لتبكير عمليات صرف المرتبات والأجور وتقليل الأعباء الشهرية على الموظفين وذويهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك.

تعليمات الرئيس

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ صدي البلد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم الإضرار بالموظفين أو التأثير على فرحة ذوييهم بالأعياد والمناسبات الدينية والعامة وبناءًا عليه تم الإهتمام بصرف المرتبات وخصوصًأ مرتبات شهر مايو 2026 مبكراً..

وفي هذا الصدد وجه  أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

رواتب

أسباب صرف المرتبات قبل حلول العيد

بحسب التعليمات الصادرة لوزارة المالية بإعتبارها جهة صرف المرتبات في الحكومة؛ من القيادة السياسية بالعمل على تبكير مواعيد استحقاق رواتب الموظفين بالدولة شهريا.

موعد استحقاق المرتبات

تخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 مايو ولمدة 5 أيام ، لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

وبحسب التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

رواتب

وستبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتبارا من الثلاثاء  19 حتي الخميس الموافق 21 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام.

ويتم استكمال عمليات صرف المرتبات الجديدة يوم الأحد 25 مايو حتي الإثنين 26 من نفس الشهر ولمدة يومين آخرين.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026

  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية

دعم الموظفين

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

زيادات الرواتب

موعد الزيادات الجديدة للمرتبات

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.

