أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-5-2026 أمام الجنيه المصري

رصد برنامج صباح البلد سعر العملات، حيث شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي في عدد من البنوك عند المستويات التالية:

البنك الأهلي المصري: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي نحو 13.99 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.33 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي نحو 167.02 جنيه للشراء و172.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر اليورو

سجل اليورو أمام الجنيه المصري نحو 61.58 جنيه للشراء و62.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 71.31 جنيه للشراء و71.99 جنيه للبيع.

وتواصل أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارها داخل البنوك المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لتحركات سوق الصرف خلال الفترة الحالية.