الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| فيديو

البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.

الذهب

سعر الذهب اليوموصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5922 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6910 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7897 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55280 جنيها.


كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 6 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.77 جنيه

سعر الشراء: 53.67 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.83 جنيه

سعر الشراء: 62.70 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.78 جنيه

سعر الشراء: 72.63 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.33 جنيه

سعر الشراء: 14.30 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.97 جنيه

سعر الشراء: 174.59 جنيه

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 6 مايو 2026.

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو 2026


العظمى

القاهرة 24

الإسكندرية 22

شرم الشيخ 28

مطروح 20

أسوان 32

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة 41

الدوحة 39

مسقط 37

تونس 27

طرابلس 44

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 11

مدريد 20

طوكيو 26

بكين 20

موسكو 25

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

