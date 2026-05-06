قفزة قوية في أسعار الذهب عربيا.. ارتفاع في السعودية والكويت والإمارات

شهدت أسعار الذهب في الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، بالتزامن مع الصعود القوي في أسعار الذهب العالمية، إلى جانب استمرار موجة الارتفاع داخل السوق المصري.

هذا الأداء يعكس حالة من الانتعاش في أسواق الذهب، مدفوعة بزيادة الطلب واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وفي هذا السياق، سجلت أسعار الذهب في عدد من الدول العربية زيادات واضحة مقارنة بالأيام الماضية، سواء في السعودية أو الإمارات أو الكويت، وهو ما يؤكد اتجاهًا عامًا نحو الصعود في المنطقة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

ارتفعت اسعار الذهب اليوم في السعودية، وبالمقارنة مع أسعار أمس، فقد ارتفع عيار 21 من 480.87 ريال إلى 497.45 ريال، كما صعد عيار 24 من 549.57 ريال إلى 568.51 ريال، ما يعكس زيادة واضحة في الأسعار.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 568.51 ريال، وعيار 21 497.45 ريال، بينما بلغ عيار 18 نحو 426.39 ريال، أما عيار 14 فسجل331.63 ريال.



أسعار الذهب في الكويت اليوم

كذلك شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا مقارنة بيوم أمس، حيث كان عيار 21 عند 39.47 دينار، وارتفع اليوم إلى 40.83 دينار، كما صعد عيار 24 من 45.10 دينار إلى 46.66 دينار.

وجاء سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 46.66 دينار، وعيار 21 سجل 40.83 دينار، بينما سجل عيار 18 نحو 34.99 دينار، وعيار 14 بلغ 27.22 دينار.



أسعار الذهب في الإمارات اليوم

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ارتفع عيار 21 من 470.70 درهم إلى 485.49 درهم، كما صعد عيار 24 من 537.95 درهم إلى 554.84 درهم، في استمرار واضح لموجة الارتفاع.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 554.84 درهم، وعيار 21 بلغ 485.49 درهم، بينما سجل عيار 18 نحو 416.13 درهم، وعيار 14 نحو 323.66 درهم.



وتعكس هذه التحركات حالة من الصعود الجماعي في أسعار الذهب على مستوى الدول العربية، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية، ما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط وحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.