الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وصل كام؟.. تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم بمصر

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار رسميا في البنك في البنك المركزي؛ ليسجل نحو 52.65 جنيه الآن، مقارنة بـ 52.76 جنيه سعر المستهل بانخفاض 12 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 10مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم 

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:
52.60 جنيه للشراء. 
52.70 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
52.60 جنيه للشراء. 
52.70 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي ليسجل:

52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو:
52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر  لنحو:
52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:
52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع..

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني لنحو:
52.51 جنيه للشراء. 
52.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:
52.50 جنيه للشراء. 
52.60 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العقاري المصري العربي نحو:

52.50 جنيه للشراء. 
52.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري نحو:

52.50 جنيه للشراء. 
52.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك  أبوظبي الأولي نحو:
52.48 جنيه للشراء. 
52.58 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:
52.42 جنيه للشراء. 
52.52 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري لنحو:

52.51 جنيه للشراء.
52.65 جنبه للبيع. 
 

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم  
52.56 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

52.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.52 جنيه.

