سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال مساء تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2026، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات أسعار الصرف داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، خاصة مع استمرار اهتمام قطاعات كبيرة بمعرفة أحدث أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة بشكل لحظي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي عكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال التعاملات المسائية، بالتزامن مع استمرار توازن مستويات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات التعاملات المسائية استقرار سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي وكريدي أجريكول

وصل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي إلى نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في أغلب البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات مساء الأحد، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 52.48 جنيه و52.52 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 52.58 جنيه و52.62 جنيه.

ويترقب المواطنون والمستثمرون أي تحركات جديدة في أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة؛ خاصة في ظل ارتباط العملة الأمريكية بحركة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المصرية، إلى جانب تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.