قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون
صوت مصر في قلب الرياض.. احتفالية ثقافية تجسد وحدة المصير بين الشعبين
بعد تكرار الكسور المفاجئة.. دراسة عاجلة لإحلال وتجديد خط مياه شارع ربيع الجيزي
رسميًا.. 46200 مشجع في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية عند غروب الشمس لقضاء الحوائج وفك الكرب
مصر تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان وندعم جهودها الرامية لاستقرار المنطقة
البرلمان الفرنسي يقر قانونا لإعادة الممتلكات الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية
الكويت تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر
الأزهر للفتوى: يجوز الطواف في الأدوار العليا من المسجد الحرام
حسام حسني عن هانتا: مش هيبقى كورونا جديدة
انتحل صفة مسؤول أمني.. الجيش اللبناني يوقف عراقيا داخل البلاد
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال مساء تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2026، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات أسعار الصرف داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، خاصة مع استمرار اهتمام قطاعات كبيرة بمعرفة أحدث أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة بشكل لحظي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي عكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال التعاملات المسائية، بالتزامن مع استمرار توازن مستويات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري.

واقرأ أيضًا:

الدولار يصل 12 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات التعاملات المسائية استقرار سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي وكريدي أجريكول

وصل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي إلى نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع.

الدولار والعملات الاجنبية

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في أغلب البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات مساء الأحد، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 52.48 جنيه و52.52 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 52.58 جنيه و52.62 جنيه.

الدولار

ويترقب المواطنون والمستثمرون أي تحركات جديدة في أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة؛ خاصة في ظل ارتباط العملة الأمريكية بحركة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المصرية، إلى جانب تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم الأحد الدولار الآن في مصر سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي أسعار العملات اليوم الدولار اليوم في مصر سعر صرف الدولار سعر الدولار مساء اليوم تحديث سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار في البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ماكرون

ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية

امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع

بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً

ترشيحاتنا

مشروعات أكوا بارك

لأول مرة.. أكوا بارك وحمامات سباحة حديثة بمصيف بلطيم

رئيسة مركز بني مزار تستقبل السيدة

رئيس مدينة بني مزار بالمنيا تستقبل صاحبة واقعة التوسل إليها لعدم إزالة منزلها وتعرض عليها شقة بالإسكان الاجتماعي

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تلتقي نائب وزيرة التضامن الاجتماعي

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

المزيد