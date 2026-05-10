تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد قفزة الاحتياطي الأجنبي لـ53 مليار

عبد العزيز جمال

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2026، وذلك في كافة البنوك، في استمرار لموجة التراجع الطفيف التي شهدتها العملة الخضراء خلال الأيام الماضية، مدعومة بارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

جاء سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين في مصر (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) متطابقًا تمامًا، حيث سجل البنك الأهلي المصري 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر نفس السعر: 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع، مما يعكس سياسة موحدة لتسعير العملة داخل البنوك الحكومية الكبرى.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) – أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصري – نحو 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، مما يجعله من أقل البنوك في سعر الشراء اليوم، في إشارة إلى تحسن قيمة الجنيه مقابل العملة الأمريكية.

أسعار الدولار اليوم في باقي البنوك

جاءت أسعار الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026 في مختلف البنوك على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 52.50 جنيه للشراء، 52.64 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 52.52 جنيه للشراء، 52.62 جنيه للبيع

بنك مصر: 52.52 جنيه للشراء، 52.62 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 52.52 جنيه للشراء، 52.62 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 52.48 جنيه للشراء، 52.58 جنيه للبيع

بنك المصرف المتحد: 52.52 جنيه للشراء، 52.62 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 52.50 جنيه للشراء، 52.60 جنيه للبيع

بنك البركة: 52.50 جنيه للشراء، 52.60 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 52.48 جنيه للشراء، 52.58 جنيه للبيع

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر واستقرار سعر الدولار اليوم

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بمستويات أقل خلال الأشهر السابقة، حيث سجل الاحتياطي 52.831 مليار دولار في شهر مارس، و52.746 مليار دولار في شهر فبراير، و52.59 مليار دولار في شهر يناير، و51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025.

ويعكس هذا الارتفاع المستمر والشهري تحسنًا واضحًا وملموسًا في قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، وهو ما يدعم بشكل مباشر استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026 في مصر.

كما يعزز هذا المستوى القياسي والمرتفع من الاحتياطي النقدي قدرة البنك المركزي المصري على التدخل في سوق الصرف لحماية قيمة الجنيه المصري عند الحاجة، مما يخلق حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وقد ساهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بشكل مباشر في استقرار وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026، حيث أن توفر العملة الصعبة بكميات كبيرة في خزائن الدولة يقلل من الطلب على شراء الدولار في السوق ، ويحد بشكل كبير من أي تقلبات حادة أو مفاجئة قد يشهدها سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج والقطاع السياحي يدعمان سعر الدولار 

لعبت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا محوريًا ومهمًا في دعم الاحتياطي النقدي المصري واستقرار سعر الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس ثقة المغتربين المصريين في الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقاتهم الدولارية.

وبلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 بأكمله نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله البلاد على الإطلاق، مما يعزز بشكل كبير من استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026، ويدعم استمرار العملة المحلية في مكاسبها مقابل العملات الأجنبية.

وفي قطاع السياحة، أظهر تقرير البنك المركزي المصري تحسنًا قويًا وملحوظًا في الإيرادات السياحية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، ويُعد هذا النمو المتسارع في القطاع السياحي أحد أهم مصادر دعم العملة الأجنبية للدولة، إلى جانب قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين.

وتسهم هذه التدفقات الدولارية المتنوعة والمتزايدة بشكل كبير في دعم استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026 عند مستوياته الحالية المنخفضة نسبيًا مقارنة بفترات سابقة، ويعكس ذلك نجاح سياسات الدولة والإصلاحات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على العملة المحلية.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد والتحليل المالي أن يستمر سعر الدولار في التحرك ضمن نطاق ضيق ومستقر خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث مزيد من التراجعات الطفيفة، وذلك في ظل استمرار تدفق العملة الأجنبية من مختلف المصادر (السياحة، التحويلات، الاستثمار الأجنبي، قناة السويس)، واستمرار السياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف.

كما أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية فوق حاجز 53 مليار دولار يمنح البنك المركزي مساحة كبيرة للمناورة والتدخل لحماية قيمة الجنيه في حالة حدوث أي صدمات خارجية أو تقلبات عالمية مفاجئة في أسواق المال.

ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتزايد تدفقات العملة الصعبة، وانخفاض الطلب على الدولار في السوق المحلية، فإن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسعار الصرف في مصر، مع احتمالات محدودة لتحركات طفيفة وفقًا لحركة العرض والطلب اليومية في السوق المصرفي.

حرشة مغربي

عدس بجبه

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

ازالة تعدي

