اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

انخفضت أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل تعاملات  اليوم الإثنين 11 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

 سعر الشراء: 52.52 جنيه.
سعر البيع: 52.62 جنيه.
 

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 37.81 جنيه.
سعر البيع: 38.14 جنيه.
 

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:

سعر الشراء: 38.30 جنيه.
سعر البيع: 38.56 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 11-5-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 61.57 جنيه.
سعر البيع: 62.02 جنيه.
 

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 71.15 جنيه.
سعر البيع: 71.75 جنيه. 
 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:

 سعر الشراء: 67.25 جنيه.
سعر البيع: 67.79 جنيه.
 

بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 8.24 جنيه.
سعر البيع: 8.30 جنيه.
 

سجل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم  الإثنين: 
سعر الشراء: 5.65 جنيه.
سعر البيع: 5.72 جنيه. 
 

وصل سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم  الإثنين:
سعر الشراء: 5.63 جنيه.
سعر البيع: 5.72 جنيه. 
 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:

 سعر الشراء: 7.71 جنيه.
سعر البيع: 7.73 جنيه.
 

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم  الإثنين:

سعر الشراء: 34 جنيها.
سعر البيع: 34.09 جنيه. 

