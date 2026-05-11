اقتصاد

بأمر الوزير .. سعيد عرفه مساعدًا لشئون عقود الاستثمار

ولاء عبد الكريم

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار ، القرار رقم (196) لسنة 2026 بتعيين سعيد عرفه مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي المرتبطة بملفات الاستثمار، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المتخصصة لدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
 

خبرات قانونية واسعة
 

ويتمتع سعيد عرفه، بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شغل عددًا من المناصب المهمة، من بينها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للبورصة المصرية.
 

كما سبق أن تولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014، فضلًا عن عضويته بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمله خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
 

تشريعات اقتصادية
 

ويمتلك عرفه سجلًا مهنيًا حافلًا في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد عدد كبير من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون التمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.

كما شارك في عضوية اللجنة المختصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016 – 2020، فضلًا عن مساهماته في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
 

إدارة الأصول والحوكمة
 

وشارك عرفه في عدد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تولى رئاسة وعضوية عدد من اللجان المرتبطة بإدارة الأصول وحوكمة الشركات وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية وفض المنازعات.
كما شارك في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاستثمارية، إلى جانب مساهماته في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

مسيرة أكاديمية متميزة
 

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سعيد عرفه على درجة الماجستير في الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتخصصية في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.
وحصل عرفه على العديد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019، إلى جانب شهادات تقدير من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.
 

تعزيز ثقة المستثمرين
 

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة تمتلك خبرات تراكمية في التشريعات الاقتصادية وإدارة التعاقدات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة منظومة العمل، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

