غرفة القاهرة تستهدف جذب استثمارات صينية بقطاعات الإنتاج واللوجستيات



استقبلت الغرفة التجارية بالقاهرة وفدًا اقتصاديًا من المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة جوانزو، بحضور الملحق التجاري الصيني وممثلين عن السفارة الصينية، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر والصين.



بحث الشراكات



واستقبل الوفد أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، نيابةً عن أيمن العشري رئيس الغرفة، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب بحث إقامة شراكات صناعية وتجارية بين الشركات المصرية والصينية في عدد من القطاعات الحيوية.



قطاعات مستهدفة



وتناول اللقاء فرص التعاون في قطاعات البلاستيك، والأغذية، والملابس والمنسوجات، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية، والسيارات، والمنتجات الزراعية، والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف، بما يسهم في دعم حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.



دعم الصناعة المحلية

وأكد أحمد الوسيمي أن الدولة المصرية تقدم دعمًا كبيرًا للصناعات المختلفة وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن عدد منتسبي غرفة القاهرة يتجاوز 730 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، يمثلون مختلف القطاعات من خلال نحو 63 شعبة نوعية، وهو ما يعزز فرص التعاون مع الجانب الصيني خلال الفترة المقبلة.



زيادة الصادرات



وشدد الوسيمي على أهمية توفير بيانات دقيقة حول احتياجات السوق الصيني من المنتجات المصرية، بما يساعد على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التعاون التجاري، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وتعزيز القدرة الإنتاجية بمختلف القطاعات.



نقل التكنولوجيا



وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل فرصة مهمة لنقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا بالسوقين المصرية والإفريقية.



اهتمام صيني



ومن جانبه، أكد "Xiaofeng Huang" نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بجوانزو ورئيس الوفد الصيني، اهتمام الشركات التابعة للمجلس بتوسيع أعمالها داخل السوق المصرية، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والتصنيع والتصدير للأسواق الإفريقية والعربية.



معارض دولية

وأوضح رئيس الوفد الصيني أن الجانب الصيني يعتزم تعريف مجتمع الأعمال في جوانزو بالغرفة التجارية بالقاهرة لدعم العلاقات الثنائية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده القاهرة على مستوى البنية التحتية وتسهيل حركة التنقل، كما دعا الجانب المصري للمشاركة في المعارض الدولية التي تُقام بمدينة جوانزو، خاصة معرض اللوجستيات المقرر عقده الشهر المقبل.



تنسيق مستمر



وردّ الوسيمي بأن غرفة القاهرة تضم شعبة متخصصة في النقل الدولي واللوجستيات تضم خبرات كبيرة، مؤكدًا تعميم بيانات المعرض على الأعضاء فور وصولها لبحث إمكانية المشاركة، فيما اتفق الجانبان على تنظيم لقاءات ثنائية وزيادة التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية بما يدعم نمو التجارة والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.