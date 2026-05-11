قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقـ.تل جندي إسرائيلي خلال مواجهات في جنوب لبنان
سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 11-5-2026 في مصر
سعر ومواصفات أي كار V27 موديل 2026 في السعودية
بشرى للمواطنين.. الزراعة: فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام العيد مجانا
تحالف دولي جديد لحماية الملاحة.. 40 دولة تبحث تأمين مضيق هرمز
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-5-2026 والقنوات الناقلة
أعمال تعادل أجر الحج والعمرة.. عبادات عظيمة من السنة النبوية يغفل عنها كثيرون
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب جزر فيجي
دعاء السفر للحج مكتوب كاملا.. أفضل الأدعية المستحبة أثناء ذهابك لبيت الله الحرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 11-5-2026 في مصر

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين 11مايو 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم 

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:
52.60جنيه للشراء. 
52.70جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
52.60جنيه للشراء. 
52.70جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي ليسجل:

52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو:
52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر  لنحو:
52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:
52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع..

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
52.52 جنيه للشراء. 
52.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الكويت الوطني لنحو:
52.51 جنيه للشراء. 
52.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:
52.50 جنيه للشراء. 
52.60 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العقاري المصري العربي نحو:

52.50 جنيه للشراء. 
52.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري نحو:

52.50 جنيه للشراء. 
52.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك  أبوظبي الأولي نحو:
52.48 جنيه للشراء. 
52.58 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:
52.42 جنيه للشراء. 
52.52 جنيه للبيع.


 سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:
52.51جنيه للشراء.
52.65 جنبه للبيع. 

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم  
52.56 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

52.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.52 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي مصر البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

أرشيفية

إحالة تشكيل دولي سوري بمصر لتصدير المخدرات لدول عربية للجنايات |خاص

البيض

بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد

أرشيفية

تفاصيل صادمة.. تل أبيب تكشف مصير القاعدة الإسرائيلية في العراق

ترشيحاتنا

القلب

احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

كيس رقائق البطاطس

دراسة تفجر مفاجأة.. تناول كيس رقائق البطاطس يوميا يصيبك بهذا المرض

بوسي

بوسي تخطف الأنظار بجمبسوت جينز في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد