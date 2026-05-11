بعد الارتفاعات العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

يهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار البنزين والسولار خاصة مالكي السيارات لأنها تؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسرة وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ارتفعت أسعار البنزين في العالم في ظل تفاقم أزمة أسواق الطاقة العالمية نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إمدادات النفط وأسعاره في الأسواق الدولية.

وقفزت أسعار النفط عالميا اليوم بنحو 4% مع ارتفاع خام برنت متجاوزًا مستوى 105 دولارات للبرميل، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلالها رفضه الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

ارتفعت أسعار البنزين والسولار في مصر في شهر مارس الماضي ، بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية.

وحددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

وجاءت أسعار اسطوانة البوتاجاز على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وزادت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.