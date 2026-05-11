أسعار النفط تقفز 3% بعد رفض ترامب الرد الإيراني لإنهاء الحرب

قفزت أسعار النفط العالمية بنحو 3% خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع خام برنت متجاوزًا مستوى 104 دولارات للبرميل، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلالها رفضه الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وجاء ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن مستقبل إمدادات الطاقة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بإيران واستمرار القلق بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكان ترامب قد أعرب عن رفضه الكامل للرد الإيراني، قائلاً في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»: «لقد قرأت للتو رد ما يسمى بـ ممثلي إيران.. لا يعجبني هذا الرد، بل هو مرفوض تمامًا!».

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بحث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامنين نتنياهو الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، خلال اتصال هاتفي جمعهما مؤخراً، واصفاً المكالمة بأنها "ودية للغاية".

وبحسب ما نقله موقع أكسيوس، أوضح ترامب أن المحادثات مع نتنياهو تناولت عدة ملفات، في مقدمتها الموقف الإيراني والرد على المبادرة الأمريكية المطروحة.

ولم يحسم ترامب خلال تصريحاته ما إذا كانت واشنطن ستواصل المسار التفاوضي مع طهران، أو ستتجه نحو خيارات أكثر تصعيداً، من بينها العمل العسكري، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن مستقبل الأزمة.

وتراقب الأسواق عن كثب تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من أي تصعيد جديد قد يؤثر على تدفقات النفط من منطقة الخليج، ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي وأسعار الوقود.