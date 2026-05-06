اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة في أمريكا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

أمل مجدى

شهدت أسعار البنزين في العالم موجة جديدة من الارتفاعات، في ظل تفاقم أزمة أسواق الطاقة العالمية نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إمدادات النفط وأسعاره في الأسواق الدولية.

وقفزت أسعار الخام عالميًا، ما أدى إلى زيادة تكلفة الوقود في مختلف الدول، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين والسولار اليوم 

استقرت الأسعار عند نفس أسعار مارس الماضي، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار جميع أنواع الوقود داخل  محطات البنزين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في شهر مارس الماضي ، بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية.

حددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه. 

وتسري هذه الأسعار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، ولا يحق لأي محطة البيع بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المعتمدة.

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

وجاءت أسعار اسطوانة البوتاجاز على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

 

زادت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

موعد اجتماع لجنة التسعير القادم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر فيها قبل ذلك الموعد.

وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن انعقاد لجنة التسعير يخضع لتقييم مستمر في ضوء المستجدات الراهنة، مشيرًا إلى أن الوزارة ترصد يوميًا تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية، بما يُتيح اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

