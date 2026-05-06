قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار البنزين بسبب الحرب الإيرانية بالولايات المتحدة

أسعار البنزين اليوم
أسعار البنزين اليوم
محمد صبيح

تشهد أسعار البنزين حول العالم موجة جديدة من الارتفاعات، في ظل تفاقم أزمة أسواق الطاقة العالمية نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إمدادات النفط وأسعاره في الأسواق الدولية.

ومع استمرار هذه الحرب، قفزت أسعار الخام عالميًا، ما أدى إلى زيادة تكلفة الوقود في مختلف الدول، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.

آخر زيادة أسعار البنزين في مصر 

وفي هذا السياق، تأثرت مصر بالارتفاعات العالمية، حيث قررت الحكومة رفع أسعار البنزين خلال آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للوقود، في ضوء زيادة أسعار النفط عالميًا وتكلفة الاستيراد، دون الكشف عن أرقام تفصيلية في حينها، ضمن آلية التسعير المرتبطة بالأسواق الدولية.

أسعار البنزين والسولار اليوم

وعلى الجانب الآخر، سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعًا جديدًا، متجاوزة مستوى 4.50 دولار للجالون لأول مرة منذ يوليو 2022، وسط استمرار تداعيات الحرب مع إيران وتأثيرها على إمدادات الوقود، بحسب وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء، في مؤشر واضح على تصاعد أزمة الطاقة عالميًا.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 2026

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92: 22.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80: 20.75 جنيهًا

سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

وجاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا

أما غاز تموين السيارات، فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وعلى صعيد الأسعار، سجلت أنبوبة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، بينما يتراوح سعر غاز السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

لماذا زادت أسعار الوقود؟

جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر مارس الماضي، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، حيث اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، شأنها في ذلك شأن باقي الدول المستوردة للنفط.

موعد اجتماع لجنة التسعير القادم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مع تعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، موضحة أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تحدث تطورات استثنائية في الأسواق العالمية.

وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن انعقاد لجنة التسعير يخضع لتقييم مستمر وفقًا للمتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عالميًا، بما يضمن اتخاذ قرارات مناسبة توازن بين استقرار السوق وتوفير المنتجات البترولية.

أسعار البنزين الحرب اخر زيادة أسعار البنزين في مصر أسعار البنزين في مصر أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 2026 أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

توسع جديد في مشروعات البنية التحتية لتحسين الخدمات داخل الريف المصري

حياة كريمة.. توسع جديد في مشروعات البنية التحتية لتحسين الخدمات داخل الريف المصري

أسعار الباقات

إنترنت بـ150 جنيهًا ومحمول بـ5.. مفاجآت جديدة للمستخدمين| قائمة أسعار الباقات الجديدة

العامل الشريف

أمانة عامل نظافة أسواني بموقع المسلة الناقصة.. أعاد محفظة سائحة أجنبية

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد