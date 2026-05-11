تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة (12) سفن، وتم تداول (10000) طن بضائع و(583) شاحنة و(140) سيارة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم / الاثنين / - أن حركة الواردات شملت (8) سفن و(3000) طن بضائع و(278) شاحنة و(119) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (4) سفن و(7000) طن بضائع و(305) شاحنة و(21) سيارة.

وأفاد بأن ميناء سفاجا استقبل 6 سفن وهي Poseidon Express و، Alcudia Express ، وأمل، والرياض، والحرية2 و الحرية 1، بينما غادرت 3 سفن وهي Panlily و PELAGOS Express و القاهرة 2، فيما شهد ميناء نويبع تداول (1250) طن بضائع و(102) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2165 راكبا بموانيها.