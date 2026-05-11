صحة غزة: 3 شهداء و16 جريحا برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة
بالذكاء الاصطناعي.. حمو بيكا يحتفي بزيارة ماكرون للإسكندرية
لاعب إهناسيا ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
هل يجوز أداء العمرة بعد الحج؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
محافظ القاهرة : هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد
مجلس الشيوخ يفتح الجلسة العامة لمناقشة خطة تأمين الثانوية العامة
تجديد حبس صاحب «بيت فاطم» بتهم الاتجار بالبشر وهتك العرض
مدبولي يتفقد مصنع إنتاج كابلات الكهرباء بالسادات
"بيتكوين" تستقر قرب 81 ألف دولار وسط ترقب لتشريعات أمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية
إيران تنفذ حكما بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش
استعدادًا لعيد الأضحى.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض «أهلاً بالعيد» بحدائق القبة
رياضة

فرج عامر: فشل عودة أكرم توفيق للأهلي وارد.. وبيكهام الأقرب لتعويضه

أكرم توفيق
باسنتي ناجي

قال فرج عامر إن صفقة عودة أكرم توفيق إلى النادي الأهلي أصبحت مهددة بالفشل خلال الفترة الحالية، بسبب تمسك المدير الفني لنادي الشمال القطري باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، رغم عدم مشاركته بشكل منتظم.

فشل صفقة أكرم توفيق

وأضاف عامر أن أكرم توفيق يحصل على راتب يصل إلى مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد، وهو ما يعقد من إمكانية عودته للأهلي بسهولة، خاصة في ظل تمسك النادي القطري ببقاء اللاعب.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي بدأت تضع بدائل تحسبًا لتعثر الصفقة، حيث تتجه الأنظار بقوة نحو الإبقاء على أحمد رمضان بيكهام المعار حاليًا، من أجل سد الفراغ المتوقع في مركز أكرم توفيق حال فشل عودته بشكل نهائي.

مفاوضات الاهلي مع اكرم توفيق

اكدت إدارة الكرة بالنادي الاهلي رغبتها الشديدة في استعادة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق السابق والمحترف حاليا في الشمال القطري .

وتسود حالة من الترقب وسط الجماهير الحمراء حول عهودة أكرم توفيق من جديد للقلعة الحمراء في ظل حالة الجدل التي أحاطت بمستقبله خلال الأشهر الماضية.

وقالت مصادر مقربة من أكرم توفيق ان اللاعب لا يمانع فكرة الاستمرار داخل الأهلي أو العودة إلى دور أساسي مع الفريق، إلا أن هذا الأمر يصطدم بمبالغ مالية يطلبها فريقه القطري، بجانب رغبته في تعاقد جيد يليه به والتأكيد علي حصوله علي فرصة المشاركة اساسيا .

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:ان الفترة الماضية شهدت اتصالات غير مباشرة بين إدارة الأهلي واللاعب من أجل حسم موقفه النهائي، في ظل قناعة داخل القلعة الحمراء بأن أكرم يمثل عنصرًا مهمًا لمايمتلكه من خبرات وقدرات تكتيكية تمنحه القدرة على شغل أكثر من مركز، سواء في مركز الظهير الأيمن أو في خط الوسط الدفاعي، وهي مراكز يسعى الأهلي إلى تدعيمها قبل انطلاق الموسم الجديد.

فيما تلقي أكرم توفيق الكثير من العروض حيث يحظى باهتمام من عدد من الأندية المحلية، إلى جانب عروض خليجية تسعى لضمه بداية من الموسم المقبل، ما يمنحه مساحة أوسع لاتخاذ قرار بين البقاء داخل الأهلي أو خوض تجربة جديدة تضمن له مشاركة أكثر انتظامًا.

وترى إدارة الأهلي أن ملف أكرم توفيق لا يقتصر على الجانب الفني فحسب، بل يمتد أيضًا إلى دوره داخل غرفة الملابس وما يتمتع به من شخصية قيادية، لكونه أحد عناصر الجيل الذي ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية خلال السنوات الماضية.

ورغم عدم صدور قرار رسمي ، تشير المؤشرات داخل النادي إلى أن باب الاستمرار لا يزال مفتوحًا، خاصة في حال حسم الجهاز الفني الجديد موقفه النهائي خلال فترة الإعداد للموسم المقبل.

أكرم توفيق الاهلي فر عامر

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

