مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي لن يستغني عن احمد سيد زيزو خلال الفترة المقبلة، نظرًا لقيمته الفنية والتسويقية الكبيرة داخل الفريق.

وأوضح عامر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن زيزو يُعد من أكثر اللاعبين تحقيقًا لعوائد مالية للنادي من خلال الإعلانات واللقاءات الإعلامية مع القنوات المتخصصة، مؤكدًا أن هذه العوائد تمثل مصدر دخل مهم للأهلي.

وأضاف أن زيزو لم يُكلف النادي أي مقابل مادي في التعاقد معه، إلى جانب التزامه داخل الفريق، معتبرًا ذلك مكسبًا كبيرًا للنادي.

وأشار إلى أن تذبذب مستوى اللاعب في بعض الفترات لا يعود إليه، وإنما يرتبط بقرارات المدير الفني وطريقة توظيفه داخل الملعب، مؤكدًا أن زيزو يظل من العناصر المهمة في الفريق.