ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بما يقدمه أحمد سيد زيزو مع الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما واصل اللاعب تألقه الهجومي بقميص الفريق.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على «فيسبوك»: «في أول مواسمه.. زيزو يصل إلى 15 مساهمة تهديفية مع الأهلي هذا الموسم، بواقع 5 أهداف و10 أسيست».

ويواصل زيزو تقديم مستويات مميزة مع الأهلي منذ انضمامه، حيث أصبح من العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق بفضل مساهماته التهديفية وصناعته للفرص خلال المباريات

ويعتمد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على قدرات اللاعب الفنية في الثلث الأخير في الملعب ليؤكد على أنه أحد أبرز الصفقات الحاسمة التي تمت داخل أسوار النادي الأهلي.

ويتبقى للنادي الأهلي مباراة واحدة مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 20 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الثانية مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الأهلي

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة خلفا للزمالك الذي يتربع على صدارة المجموعة برصيد 53 نقطة وبيراميدز المتواجد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.