زيزو يواصل تألقه بقميص الأهلي| أرقام وإحصائيات

يواصل أحمد مصطفي زيزو تقديم مستويات لافته بقميص النادي الأهلي هذا الموسم ليفرض نفسة كأحد أبرز العناصر المؤثرة داخل المستطيل الأخضرويفرض نفسه بقوة.

شارك أحمد زيزو مع الأهلي في 25 مباراة سجل خلالهما 5 أهداف وصنع 8 تمريرات ىحاسمة ليصل مساهماته التهديفية إلى 13 مساهمة هذا الموسم ما يعكس دوره الكبير في دعم الخط الأمامي للنارد الأحمر.

ويعتمد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على قدرات اللاعب الفنية في الثلث الأخير في الملعب ليؤكد على أنه أحد أبرز الصفقات الحاسمة التي تمت داخل أسوار النادي الأهلي.

ويتبقى للنادي الأهلي مباراة واحدة مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 20 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الثانية مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة خلفا للزمالك الذي يتربع على صدارة المجموعة برصيد 53 نقطة وبيراميدز المتواجد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.