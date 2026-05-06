أخبار التوك شو| مفاجأة سارة لجماهير الأهلي.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والدواجن وحالة الجو.. مصر تودع أمير الغناء العربي بجنازة مهيبة

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن النادي الأهلي يقدم أداءً مختلفًا خلال الفترة الأخيرة، وأن الجماهير تستمتع بالاداء، وأنها كانت تتمنى هذا الأداء من بداية الدوري.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الحالة الصحية لإمام عاشور، وقال إنه حاول دخول غرفة خلع الملابس لمعرفة حالته، لكنه لم يستطع، إلا أنه تواصل معه وأكد أن الحالة بحمد الله بسيطة.

ولفت إلى أن إمام سليم، وأنه سيتم اليوم إجراء بعض الأشعة لمعرفة أسباب الورم في القدم، مؤكدًا طمأنة الجماهير على حالته. كما أشار إلى أن حسين الشحات سليم أيضًا، وأنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بتجديد عقده مع الأهلي.

وأوضح أن الزمالك لديه مباراة قوية أمام سيراميكا، وأنه يحتاج إلى نقطة واحدة فقط، وأن جميع لاعبي الفريق يسعون لحصد لقب الدوري، في حين سيقدم سيراميكا مباراة قوية لمحاولة الفوز على البطل.

ترامب: إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير.



الخارجية الإيرانية: طهران تقيم مقترح واشنطن الأخير المكون من 14 بندا



كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تقيم مقترح واشنطن الأخير المكون من 14 بندا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتقترب واشنطن وطهران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بحسب مانقلت صصحيفة أكسيوس عن مسؤولين أمريكان .



وداعا هاني شاكر.. مصر تودع أمير الغناء العربي بجنازة مهيبة



قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مسجد "أبو شقة" بمدينة 6 أكتوبر شهد إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر، الذي توفي يوم الأحد الماضي داخل أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح قاسم خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جثمان الفنان الراحل وصل أمس من مطار شارل ديجول إلى مطار القاهرة الدولي، قبل نقله إلى أحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، تمهيدًا لإجراءات الدفن، وأقيمت صلاة الجنازة داخل المسجد، ثم يُشيَّع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمنطقة الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى توافد عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب إلى المسجد للمشاركة في مراسم الوداع، مؤكدًا أن الراحل ترك إرثًا فنيًا كبيرًا يضم أكثر من 600 أغنية وما يقرب من 29 ألبومًا غنائيًا، وكان يُعد أحد أبرز رموز الغناء العربي، وامتدادًا فنيًا يربط بين أجيال من كبار المطربين.

الرئيس السيسي: الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان بالمنطقة يمثل ضرورة حتمية

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مانفريدي ليفيبفر دوفيديو، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك بحضور وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وجلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس، ونيك آدامز، المبعوث الرئاسي الشخصي للسياحة في الإدارة الأمريكية، وأودري هيندلي، رئيس شركة “أمريكان إكسبرس ترافل”.

وشدد الرئيس الرئيس السيسي على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمّنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر لـ الرئيس على جهود سيادته لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

السفيرة منى عمر: مصر متواجدة طوال الوقت فيما يخص أمور القارة

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا الأسبق، أن هناك جهودًا مصرية من أجل الحفاظ على أمن القارة الأفريقية، وأن ما يحدث في أرض الصومال ليس بجديد، وأن الصومال لديها نظام قبلي قوي.

وأضافت السفيرة منى عمر، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي محمد جوهر وأحمد دياب، أن أرض الصومال حاولت كثيرًا الحصول على اعتراف من قبل الدول الأخرى من أجل أن تكون مستقلة، لكنها فشلت.

110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

عرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فقرة خاصة لمعرفة أسعار الدواجن في الأسواق اليوم، بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعارها.

وقالت مراسلة القناة إنها متواجدة بأحد محلات الدواجن لرصد الأسعار اليوم.

وأكد علاء، صاحب أحد المحلات، أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى التغيرات الجوية، وتكلفة النقل، بجانب أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن



وأوضح أن الزيادة في أسعار الدواجن وصلت إلى 30%، وأن الإقبال على الشراء انخفض بنسبة 50%، وأن المواطنين بعد ارتفاع الأسعار أصبحوا لا يشترون الدواجن بكثرة.

وكشف أن سعر كيلو الدواجن البيضاء بلغ 110 جنيهات، وسعر البانيه 240 جنيهًا، والكبد والقوانص 210 جنيهات، والكفتة 240 جنيهًا، مشيرًا إلى أن البانيه عليه إقبال كبير من قبل المواطنين.

خدو بالكم كورونا لسه موجودة.. تحذير عاجل للمواطنين

رغم اعتقاد البعض أن جائحة كورونا قد انتهت، يؤكد المتخصصون في المجال الطبي أن الفيروس لم يختفي، بل لا تزال متحوراته تنتشر بشكل متفاوت حول العالم، مما يستدعي استمرار الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي قد تزيد من فرص الإصابة.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الشتاء قام بعمل هجمة مرتدة خلال هذه الأيام، وأن البلاد خلال هذه الفترة تشهد تقلبات جوية لا تمثل شتاءً أو صيفًا، لكنها أجواء ربيعية متقلبة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5922 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6910 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7897 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55280 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 6 مايو 2026.

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.77 جنيه

سعر الشراء: 53.67 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.83 جنيه

سعر الشراء: 62.70 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.78 جنيه

سعر الشراء: 72.63 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.33 جنيه

سعر الشراء: 14.30 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.97 جنيه

سعر الشراء: 174.59 جنيه