110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

عرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فقرة خاصة لمعرفة أسعار الدواجن في الأسواق اليوم، بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعارها.

وقالت مراسلة القناة إنها متواجدة بأحد محلات الدواجن لرصد الأسعار اليوم.

وأكد علاء، صاحب أحد المحلات، أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى التغيرات الجوية، وتكلفة النقل، بجانب أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن

وأوضح أن الزيادة في أسعار الدواجن وصلت إلى 30%، وأن الإقبال على الشراء انخفض بنسبة 50%، وأن المواطنين بعد ارتفاع الأسعار أصبحوا لا يشترون الدواجن بكثرة.

وكشف أن سعر كيلو الدواجن البيضاء بلغ 110 جنيهات، وسعر البانيه 240 جنيهًا، والكبد والقوانص 210 جنيهات، والكفتة 240 جنيهًا، مشيرًا إلى أن البانيه عليه إقبال كبير من قبل المواطنين.