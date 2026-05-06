قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كابوس فيروس هانتا يُهدّد 23 دولة.. سفينة سياحية تتحوّل لبؤرة موت ورعب عالمي من انتقال العدوى
الزمالك وأرسنال والنصر.. حلم البطولات يتحوّل لكابوس مُحتمل | ناقد رياضي يكشف سيناريوهات جنونية
هشام حنفي: الأهلي «فاق» في المباريات الأخيرة .. والدوري لسه في الملعب
«دعم المستشفيات أفضل».. محمد التاجي يُثير الجدل بتصريح عن توزيع المصاحف في العزاءات
خالد أبو بكر: ما يحدث في سيراميكا كليوباترا يؤكد نجاح رؤية النائب محمد أبو العينين
حسابات مُعقدة لحسم الدوري .. صراع ثلاثي حتى اللحظة الأخيرة
كارثة فقدان البصر .. شركة أمريكية تسحب 8 ملايين عبوة طعام بسبب تهديد خطير
قادر على حصد اللقب رغم الصعوبات.. وليد صلاح عبداللطيف: تتويج الزمالك بالدوري سيكون «إعجازًا»
فرج عامر: الدوري في طريقه للزمالك.. والأهلي يظل الأقوى جماهيريًا وتسويقيًا
لحظة صادمة في نيويورك.. لقاء مُفاجئ بين ملكة جمال إسرائيل وزوجة زهير ممداني|صور
كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض
أحمد صالح: الزمالك حقق الفوز الأهم أمام سموحة.. ودعم معتمد جمال ضرورة في المرحلة الحاسمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفعت مجددا.. زيادة أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

تستمر أسعار الدواجن في الأسواق في سلسله الارتفاعات المتتالية  حيث صعد سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت للـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيها

وارتفعت أسعار الدواجن مجددا في المزارع والأسواق، صعد  سعر الكيلو اليوم بنحو 5 جنيهات.

أسعار الدواجن في مصر  

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت قد شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعه نحو 20 جنيها.

ويشهد سعر الدواجن حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بشكل قوي، بفعل الأعياد وزيادة الطلب.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 91 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 101 و105  جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

اقرأ أيضًا:
 

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 91 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 101 و105 جنيهات للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 90و100 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 101جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 105 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 105 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و115 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 16و18 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 110 و 110 جنيهات.

سعر البانيه: بين 230 و250 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 145 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و65جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن الساسو البيض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

هشام بدوي

تحول تاريخي في التأمينات.. رئيس النواب: نظام جديد ينهي فوضى 40 عامًا

الذهب

رغم ارتفاعه عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار ختام اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم "الورشة" ويواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم «الورشة» ويُواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

إنجي كيوان في دور مختلف في مسلسل الفرنساوي

إنجي كيوان تُفاجئ الجمهور بشخصية «مشيرة» في «الفرنساوي» | تفاصيل

محمد رمضان

تفاصيل تأسيس محمد رمضان جمعية MR1 الخيرية

بالصور

كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

مشروب غير مُتوقع يُخفّف ارتجاع المريء ويفقدك الوزن؟ .. كوب يوميًا لمدة شهر

فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ

عصير الليمون والبرتقال بالنعناع .. وصفة مُنعشة وغنية بفيتامين «سي»

طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع

هل تناول الخضراوات الورقية والبطيخ والمانجو يُضر المعدة؟.. إخصائي تغذية يحسم الجدل

هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد