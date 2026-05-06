السفيرة منى عمر: مصر متواجدة طوال الوقت فيما يخص أمور القارة

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا الأسبق، أن هناك جهودًا مصرية من أجل الحفاظ على أمن القارة الأفريقية، وأن ما يحدث في أرض الصومال ليس بجديد، وأن الصومال لديها نظام قبلي قوي.

وأضافت السفيرة منى عمر، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي محمد جوهر وأحمد دياب، أن أرض الصومال حاولت كثيرًا الحصول على اعتراف من قبل الدول الأخرى من أجل أن تكون مستقلة، لكنها فشلت.

وأوضحت أن هناك دولًا أقامت نوعًا من التمثيل، لكنها لم تعترف بأرض الصومال، موضحة أن إثيوبيا وبريطانيا كان لديهما مكاتب هناك، لكن لم يكن هناك اعتراف بأرض الصومال. إسرائيل هي أول وآخر دولة اعترفت بأرض الصومال أنها دولة مستقلة.

ولفتت إلى أن مصر متواجدة طوال الوقت فيما يخص أمور القارة، وأن لها دورًا كبيرًا في كل ما يخص القارة، وأن مصر متواجدة في علاقات ثنائية بين دول القارة، وأنها تقدم منحًا دراسية للجامعات العامة والخاصة للدول الأفريقية، كما تقدم الدعم لجميع المواطنين في القارة.