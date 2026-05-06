الخارجية: أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي التطورات الاقليمية.



وأكد وزير الخارجية التضامن الكامل مع الإمارات الشقيقة، وإدانة واستنكار الاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات، وجدد تأكيد وقوف مصر بجانب الإمارات في هذا الظرف الدقيق.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت بأن أمن الإمارات ودول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأكدا وزيرا الخارجية المصري والإماراتي عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي عكسها الاتصال الأخير بين رئيسي البلدين.

