وزير الخارجية: لا تهجير للفلسطينيين.. ومياه النيل خط أحمر لا يقبل المساس

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ اجتماعًا موسعًا، صباح اليوم، مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بحضور اللواء أحمد العوضي وكيل المجلس، لمناقشة أبرز توجهات السياسة الخارجية المصرية والتحديات الإقليمية والدولية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، أهمية اللقاءات الدورية مع وزير الخارجية، باعتبارها منصة لعرض مستجدات السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها التحرك المصري في القارة الإفريقية، وتعزيز أدوات القوة الناعمة، إلى جانب أوضاع المصريين بالخارج وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

تنويع الشراكات بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدولة

وأشاد رئيس اللجنة بما وصفه بـ"عقيدة الاتزان الاستراتيجي" التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا نجاح وزارة الخارجية في ترجمة هذه الرؤية إلى سياسات عملية تستهدف تعظيم المصالح الوطنية.

من جانبه، شدد الوزير بدر عبدالعاطي على التزام مصر بنهج التوازن في علاقاتها الدولية، مع تنويع الشراكات بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا دعم مصر الكامل للدول العربية، وحرصها على منع التصعيد العسكري في المنطقة، لما له من تداعيات سلبية على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وتناول الوزير تطورات عدد من الملفات الساخنة، من بينها الأوضاع في الخليج، والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الأزمات في السودان وليبيا، حيث أكد تمسك مصر بوحدة الأراضي السودانية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد عبدالعاطي رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية لدفع مسار التهدئة وتنفيذ مراحل التسوية، مع التمسك بالثوابت الوطنية، بما في ذلك حماية الحقوق المائية المصرية واعتبارها خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

كما استعرض الوزير جهود تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بالإسراع في رقمنة هذه الخدمات، والإعداد لعقد مؤتمر المصريين بالخارج في أغسطس المقبل لمناقشة قضاياهم الرئيسية، مع التأكيد على أهمية مشاركة البرلمان في فعالياته.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، حيث أكد الوزير دعم وزارة الخارجية لكافة تحركات البرلمان على الساحة الدولية، خاصة في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما يعزز من حضور مصر وتأثيرها في المحافل الدولية.