خدو بالكم كورونا لسه موجودة.. تحذير عاجل للمواطنين

رغم اعتقاد البعض أن جائحة كورونا قد انتهت، يؤكد المتخصصون في المجال الطبي أن الفيروس لم يختفي، بل لا تزال متحوراته تنتشر بشكل متفاوت حول العالم، مما يستدعي استمرار الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي قد تزيد من فرص الإصابة.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الشتاء قام بعمل هجمة مرتدة خلال هذه الأيام، وأن البلاد خلال هذه الفترة تشهد تقلبات جوية لا تمثل شتاءً أو صيفًا، لكنها أجواء ربيعية متقلبة.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة طوال الـ72 ساعة المقبلة، أي حتى يوم الخميس المقبل.

الجو خادع

ولفت إلى أن المواطنين عليهم ارتداء ملابس قطنية خلال هذه الفترة، لأن الجو خادع، ويصحبه انتشار للعدوى الفيروسية، ولذلك على الجميع ارتداء الملابس التي تناسب حالة الجو خلال هذه الفترة.

وكشف أن البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ثم انخفاضات، وأن هذا يساعد في انتشار العدوى الفيروسية، وعلى الجميع الحذر لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية.

احذر تشغيل التكييف

وحذر المواطنين من تشغيل التكييف خلال هذه الأيام، وأن عليهم تحمل التقلبات الجوية، لأن التقلبات الجوية تضعف المناعة.



وأوضح استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن مريض الحساسية يعاني من الأتربة وحبوب اللقاح، وانتشار العدوى الفيروسية، والتي تنشط مع تغيير الجو، وأن كل مواطن عليه الحفاظ على حرارة جسمه من خلال ارتداء ملابس مناسبة وتناول الوجبات الصحية المناسبة.

كورونا بمتحوراتها

وأضاف أن فصل الربيع تنتشر فيه الأمراض التنفسية، وكورونا بمتحوراتها، وحذر مريض الحساسية من التقلبات الجوية، وطالبه باستخدام البخاخة بصورة منتظمة، والحصول على قرص فيتامين خلال فصل الربيع بالكامل، وأن هذه الفترة تشهد ارتفاعًا في الأمراض التنفسية بسبب التقلبات الجوية.

وأشار إلى أنه لا توجد وجبة تسبب مرضًا، لكن هناك بعض المواطنين يعانون من بعض الأطعمة، لذلك يجب التوقف عن تناول ما يسبب لهم الحساسية، إلا أنه لا توجد وجبة تسبب أمراضًا بشكل عام.

كما أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن البشر يكسبون الفيروسات بسبب قوة المناعة ضد الفيروسات مع مرور الوقت .

وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" فيروس كورونا مازال متواجدا لكن أعراضه ضعيفة ولا تتعدى اعراض البرد الخفيف ".

وتابع حسام حسني :" لا نرصد مضاعفات قوية لفيروس كورونا كما كانت متواجدة من قبل ".

واكمل حسام حسني :" انتشار الفيروسات يكون عن طريق الرذاذ والجهاز التنفسي للفرد "، مضيفا:" لم نرصد أي مضاعفات قوية لفيروس كورونا ".

ولفت حسام حسني :" العلاج من فيروس كورونا على حسب الحالة ويجب استشارة طبيب للحصول على العلاج الملائم ".