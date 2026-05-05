لا مضاعفات.. لجنة مكافحة كورونا: الفيروس مازال متواجدا لكن أعراضه ضعيفة

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن البشر يكسبون الفيروسات بسبب قوة المناعة ضد الفيروسات مع مرور الوقت .

وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" فيروس كورونا مازال متواجدا لكن أعراضه ضعيفة ولا تتعدى اعراض البرد الخفيف ".

وتابع حسام حسني :" لا نرصد مضاعفات قوية لفيروس كورونا كما كانت متواجدة من قبل ".

واكمل حسام حسني :" انتشار الفيروسات يكون عن طريق الرذاذ والجهاز التنفسي للفرد "، مضيفا:" لم نرصد أي مضاعفات قوية لفيروس كورونا ".

ولفت حسام حسني :" العلاج من فيروس كورونا على حسب الحالة ويجب استشارة طبيب للحصول على العلاج الملائم ".