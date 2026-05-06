وداعا هاني شاكر.. مصر تودع أمير الغناء العربي بجنازة مهيبة

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مسجد "أبو شقة" بمدينة 6 أكتوبر شهد إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر، الذي توفي يوم الأحد الماضي داخل أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح قاسم خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جثمان الفنان الراحل وصل أمس من مطار شارل ديجول إلى مطار القاهرة الدولي، قبل نقله إلى أحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، تمهيدًا لإجراءات الدفن، وأقيمت صلاة الجنازة داخل المسجد، ثم يُشيَّع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمنطقة الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى توافد عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب إلى المسجد للمشاركة في مراسم الوداع، مؤكدًا أن الراحل ترك إرثًا فنيًا كبيرًا يضم أكثر من 600 أغنية وما يقرب من 29 ألبومًا غنائيًا، وكان يُعد أحد أبرز رموز الغناء العربي، وامتدادًا فنيًا يربط بين أجيال من كبار المطربين.

وأضاف المراسل أنه فيما يتعلق بالتنظيم، فقد جرى وضع ترتيبات واضحة لتغطية مراسم الجنازة، في إطار ما أعلنته الجهات المعنية، حيث خُصصت أماكن منفصلة للإعلاميين والصحفيين والمصورين، وأخرى للحضور من المشيعين، بما يضمن انسيابية الحدث وتنظيمه بشكل لائق.