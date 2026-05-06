مي فاروق وسلاف فواجرجي ومحمد ثروت وطارق علام يشاركون في توديع هاني شاكر.. صور

وصلت منذ قليل الفنانة سلاف فواخرجي، والفنان محمد العمروسي وزوجته الفنانة مي فاروق إلى مسجد أبو شقة بأكتوبر، للمشاركة في توديع جثمان الفنان هاني شاكر.

كما حرص علي الحضور كل من محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والفنان محمد ثروت، والاعلامي طارق علام.

ويُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:

• فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.

• فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.

• فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.

• والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:

• مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.

• مسرحية «مصر بلدنا»