ترامب: إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير.


وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه إذا وافقت طهران فإن عملية الغضب الملحمي ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن أزمة مضيق هرمز مرشحة للتراجع تدريجيًا مع مرور الوقت، خاصة مع دخول أطراف دولية وإقليمية على خط التهدئة، نظرًا لكونها أزمة ذات تأثير عالمي لا يمكن تركها تتفاقم لفترة طويلة.

وقال الفقي، خلال لقاء له ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن المضيق، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة والطاقة، لن يظل معلقًا أو مغلقًا لفترة ممتدة، إلا أنه حذر من أن تداعيات الأزمة لن تنتهي سريعًا، بل قد تستمر لسنوات حتى بعد انتهاء أي صراع مباشر مرتبط بها.

وأضاف أن ما يحدث حاليًا يعكس اتجاهًا متصاعدًا لأن تكون الممرات المائية، سواء المضائق البحرية أو الأنهار الدولية، محورًا رئيسيًا للنزاعات في المستقبل، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

وأوضح أن الأزمة كشفت بوضوح استمرار هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، معتبرًا أنها لا تزال «القطب الأوحد» رغم التحديات العالمية. كما تطرق إلى سياسات دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنها أسهمت في كشف كثير من خفايا وآليات العمل داخل البيت الأبيض أمام الرأي العام العالمي.

وتابع أن العالم مقبل على مرحلة تتزايد فيها أهمية الجغرافيا السياسية، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الممرات الحيوية وتأمينها.

